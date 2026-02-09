 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт

Комитет Госдумы поддержал законопроект о лимите банковских карт
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, отметив необходимость доработки норм о лимите в пять карт от одного банка.

«Установление ограничения в пять платежных карт, которые клиент — физическое лицо может получить у одного оператора по переводу денежных средств, возлагает на гражданина необоснованную обязанность пользования услугами нескольких операторов и ставит такого гражданина в неравное положение», — говорится в заключении комитета.

Законопроект, внесенный в парламент в декабре 2025 года, вводит с 1 сентября 2026 года комплекс антифрод‑мер: обязательное подтверждение значимых действий через СМС и мессенджер Max, усиление защиты мобильных приложений и сайтов банков, а также блокировка звонков с иностранных номеров без согласия абонента.

Проект дополняет закон о национальной платежной системе статьей о «Единой системе учета платежных карт». Комитет отметил, что правовой статус и функции системы раскрыты недостаточно, а взаимодействие с ней для всех участников является обязательным, поэтому документы должны быть оформлены в виде нормативного правового акта.

Согласно решению комитета, документ будет рассмотрен в первом чтении 10 февраля.

В Госдуме назвали возможный срок введения лимита на число банковских карт
Финансы
Фото:Shutterstock

В Банке России считают, что выбранный лимит в 20 карт достаточен для большинства граждан и направлен на сокращение оборота банковских карт на черном рынке. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, мера позволит бороться с дропами — посредниками, используемыми для обналичивания похищенных средств, и не затронет обычных клиентов банков.

Банк России в течение года подготовит единую базу, в которой будет отражено, сколько банковских карт оформлено у каждого гражданина и в каких кредитных организациях, заявил 9 февраля на заседании IT-комитета Госдумы замминистра цифрового развития Иван Лебедев. По его словам, система позволит избежать перекосов при применении новых ограничений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Госдума законопроект платежные карты
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard
Финансы
В ЦБ рассказали о новом способе снять блокировку с банковских карт
Финансы
В Госдуме назвали варианты ограничения числа банковских карт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении Политика, 20:56
Российские зрители потеряли интерес к турецким сериалам Технологии и медиа, 20:55
Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед Олимпийскими играми Спорт, 20:49
Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме Спорт, 20:46
Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину Политика, 20:46
Reuters описал опасности ИИ, помогающего хирургам при операциях Технологии и медиа, 20:44
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В московском небоскребе «Триумф Палас» прорвало трубу и залило лифты Общество, 20:37
В «СберИнвестициях» описали сбалансированный инвестпортфель на 2026 год Инвестиции, 20:29
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:24
В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов Общество, 20:23
Глава пресс-службы Стармера уволился из-за скандала с Эпштейном Политика, 20:18
NASA перенесла запуск SpaceX с российским космонавтом Технологии и медиа, 20:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 20:06