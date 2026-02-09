В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, отметив необходимость доработки норм о лимите в пять карт от одного банка.

«Установление ограничения в пять платежных карт, которые клиент — физическое лицо может получить у одного оператора по переводу денежных средств, возлагает на гражданина необоснованную обязанность пользования услугами нескольких операторов и ставит такого гражданина в неравное положение», — говорится в заключении комитета.

Законопроект, внесенный в парламент в декабре 2025 года, вводит с 1 сентября 2026 года комплекс антифрод‑мер: обязательное подтверждение значимых действий через СМС и мессенджер Max, усиление защиты мобильных приложений и сайтов банков, а также блокировка звонков с иностранных номеров без согласия абонента.

Проект дополняет закон о национальной платежной системе статьей о «Единой системе учета платежных карт». Комитет отметил, что правовой статус и функции системы раскрыты недостаточно, а взаимодействие с ней для всех участников является обязательным, поэтому документы должны быть оформлены в виде нормативного правового акта.

Согласно решению комитета, документ будет рассмотрен в первом чтении 10 февраля.

В Банке России считают, что выбранный лимит в 20 карт достаточен для большинства граждан и направлен на сокращение оборота банковских карт на черном рынке. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, мера позволит бороться с дропами — посредниками, используемыми для обналичивания похищенных средств, и не затронет обычных клиентов банков.

Банк России в течение года подготовит единую базу, в которой будет отражено, сколько банковских карт оформлено у каждого гражданина и в каких кредитных организациях, заявил 9 февраля на заседании IT-комитета Госдумы замминистра цифрового развития Иван Лебедев. По его словам, система позволит избежать перекосов при применении новых ограничений.