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Финансы ,  
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Сбербанк анонсировал «адаптированный» формат МСФО

Сбербанк раскроет отчетность по МСФО, но в адаптированном виде — представитель
Сбербанк вернется к публикации финансовых результатов по международным стандартам в марте 2023 года после годового перерыва. Но отчетность будет выходить в сокращенном виде
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк планирует начать публиковать финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) в начале марта, но в сокращенном виде. Об этом журналистам рассказал представитель Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Формат отчетности, формат раскрытия — это как раз то, над чем в данный момент банк работает. Финансовые результаты по РСБУ сейчас выходят в сокращенном виде. Отчетность по МСФО тоже будет в определенном адаптированном формате, но как точно это будет выглядеть, станет ясно чуть позже», — пояснил представитель Сбербанка. Он добавил, что дата раскрытия пока запланирована на 9 марта.

Сбербанк находится под блокирующими санкциями западных стран, которые были введены против него в 2022 году в ответ на начало Россией специальной военной операции на Украине. Последний раз банк публиковал отчетность по МСФО в начале марта 2022 года — это были финансовые результаты по итогам 2021 года.

В начале марта 2022 года Банк России запретил кредитным организациям раскрывать на своих сайтах и на сайте регулятора основные формы отчетности по РСБУ для ограничения санкционных рисков (данные передаются только в ЦБ). Согласно постановлению правительства, банки могут полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года. Кредитные организации также остановили публикацию МСФО. Сбербанк вернулся к раскрытию показателей по РСБУ в ноябре, но в ограниченном виде.

Согласно свежей отчетности по РСБУ, чистая прибыль Сбербанка в январе 2023 года выросла на 9,8% по сравнению с первым месяцем 2022 года и составила 110,1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 16,4%, до 173,8 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 14,9%, до 45,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,4% и составили 50,3 млрд руб.

В конце 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России может расширить перечень информации, которую эмитенты смогут не раскрывать в отчетности после 1 июля 2023 года. «В целом наша позиция заключается в том, что нужно переходить к более полному раскрытию информации, за исключением, может быть, чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов», — подчеркнула председатель ЦБ.

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Как отмечал глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов, отчетность в урезанном виде, которую предлагает раскрывать ЦБ, может включать в себя баланс, отчет о прибылях, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. Исключить из нее могут «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах активов, составе акционеров и структуре банковской группы.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Сбербанк отчетность санкции
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