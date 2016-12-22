В работе Тинькофф Банка произошел сбой

Пользователи жалуются на невозможность снять деньги с карты Тинькофф Банка и на неправильную работу приложения. В банке пообещали, что скоро все починят, а позднее сообщили РБК, что технические неполадки были устранены

Фото: Никита Попов / РБК

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой, его пользователи в Twitter жалуются, что «перевод не прошел, а деньги ушли», в приложении не отображается счет и нет возможности «снять деньги с дебетовой карты».

Аккаунт Тинькофф Банка в Twitter ответил на жалобы клиентов, что скоро все починят. «Проблема технического характера, примите извинения за неудобства. Скоро все исправим», — говорится в сообщении.​

«Почти сразу все починили, все работает в штатном режиме», — сообщил Тинькофф банк в Twitter около 12:00.​ С 11:00 до 11:15 в работе мобильного приложения банка наблюдались технические неполадки, уточнили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка.

Тинькофф Банк испытывал технические трудности и в прошлом году. 18 декабря около 18:00 начались задержки в зачислении средств на карты. Уже к 21:00, отчитались в банке, все работало «в нормальном режиме». В начале месяца там сообщили о «нестабильной работе личного кабинета, мобильного банка, сайта «Тинькофф». В течение часа неполадки были устранены.

До этого несколько сбоев в работе сервисов произошло в октябре. Владелец банка Олег Тиньков объяснял их «слишком быстрым ростом». «Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тыс. счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят, — говорил он, — это в некотором смысле плата за успех».