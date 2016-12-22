В Тинькофф банке сообщили о «нестабильной работе» мобильного приложения

В работе личного кабинета и мобильного приложения Тинькофф банка произошли неполадки, сообщили РБК в техподдержке кредитной организации.

«В данный момент наблюдается нестабильная работа личного кабинета, мобильного банка, сайта Тинькофф. Ситуация будет исправлена ориентировочно в течение часа», — говорится в сообщении банка. Об исправлении ситуации клиентов Тинькофф банка пообещали проинформировать с помощью SMS-сообщений.

Позже Тинькофф банк на своей странице в Twitter сообщил, что неполадки были устранены.

Ранее, 9 октября, в пресс-службе Тинькофф банка заявили о нестабильной работе личной кабинета и мобильного приложения. Пользователи социальных сетей отмечали, что сервисы кредитной организации «лежали» на протяжении нескольких часов. Позже сбои были устранены. За несколько дней до этого пользователи онлайн-сервисов также жаловались на невозможность проведения операций и отсутствие доступа к сайту банка.