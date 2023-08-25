Власти ЕС заявили об отсутствии переговоров об обмене активами с Россией

Власти ЕС не ведут с Россией переговоров об обмене замороженными активами, подтвердили РБК в Еврокомиссии. Как писала ранее FT, они вряд ли возможны в ближайшее время

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Еврокомиссия не в курсе предложения об обмене замороженными активами с Россией, сообщила представитель ЕК в ответ на запрос РБК.

«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — сказала она.

О том, что Евросоюз не ведет с Россией переговоры по обмену замороженными активами, ранее писала Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС. Один из них отметил, что детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в ближайшем будущем.

С 2022 года из-за санкций для российских инвесторов заблокирован доступ к принадлежащим им иностранным бумагам, а также к денежным выплатам по ним (речь о дивидендах, купонах, погашениях), которые учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от минфинов Бельгии (здесь зарегистрирован Euroclear) и Люксембурга (здесь зарегистрирован Сlearstream). Иностранные инвесторы, в свою очередь, не могут совершать сделки с принадлежащими им российскими ценными бумагами. В конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять их поручения на продажу российских ценных бумаг.

Схему обмена на этой неделе предложили российские Минфин и ЦБ. Она предполагает, что иностранцы купят у россиян заблокированные зарубежные бумаги за деньги со счетов «С». Такую возможность им даст указ президента и другие правовые акты, которые разрабатывают Минфин с Банком России.

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С». Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», — объясняли в ЦБ.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что сейчас заблокированы активы у 3,5 млн российских инвесторов на сумму 1,5 трлн руб. Общую же сумму заблокированных активов (то есть с учетом активов организаций) ЦБ ранее оценивал в 5,7 трлн руб. Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев отмечал, что на первом этапе разблокировка может затронуть розничных инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб. Но без разрешений от регуляторов в ЕС нерезиденты могут не захотеть участвовать в ней, подчеркивали юристы, опрошенные РБК.