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Выдачи ипотеки упали почти на 20% после роста ставок и ограничений ЦБ

Frank RG: российские банки в октябре сократили выдачи ипотеки почти на 20%
В октябре банки одобрили россиянам ипотеку на 775,6 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG. По сравнению с рекордным для рынка сентябрем выдачи обвалились на 19%, но остаются выше средних значений этого года
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В октябре 2023 года российские банки одобрили 192,3 тыс. ипотечных кредитов на 775,6 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG, поступившей в РБК. По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами (в январе продажи ипотеки традиционно сокращаются) с апреля кризисного 2022 года.

Тем не менее объем предоставленной в октябре ипотеки превышает среднемесячные уровни этого года, а сентябрь вовсе был самым успешным за все время развития этого сегмента кредитования в России — тогда банки оформили ссуды на жилье на рекордные 962,4 млрд руб.

Что изменилось на ипотечном рынке осенью

  • С 1 октября вступили в силу новые требования ЦБ по ипотеке — для банков повышены коэффициенты риска по кредитам на жилье с низким первоначальным взносом (ПВ). Для ссуд со стартовым взносом ниже 10% они стали вовсе заградительными. Дополнительные надбавки не применяются только к кредитам с ПВ свыше 30% для заемщиков с показателем долговой нагрузки ниже 70%.
  • С 20 сентября правительство изменило условия основных льготных ипотечных программ — минимальный первоначальный взнос по ним поднялся с 15 до 20%.
  • Банк России в сентябре в третий раз за год поднял ключевую ставку, доведя ее до 13% годовых. На этом фоне кредитные организации стали ухудшать условия по рыночным программам ипотеки. Средняя ставка по таким кредитам в топ-20 банках достигла 14,29–14,49% годовых, следует из данных «Дом.РФ». 27 октября ЦБ повысил ставку еще раз, до 15%. Это вызвало новую волну пересмотра ипотечных ставок на рынке, писал РБК.

Что происходит с другими видами кредитования

В целом в октябре объем выдач розничных кредитов сократился на 12,3% относительно предыдущего месяца, до 1,53 трлн руб., подсчитали аналитики Frank RG. Помимо ипотеки, замедление зафиксировано в необеспеченном кредитовании, спад продолжается второй месяц подряд.

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В сентябре российские банки одобрили клиентам-физлицам потребкредиты на 537,4 млрд руб., что на 9% меньше результата сентября. Месяцем ранее выдачи «просели» на 20%, писал РБК. Опрошенные эксперты тогда связывали это с общим ростом процентных ставок на рынке, а также с мерами ЦБ в сегменте необеспеченного кредитования. Новые надбавки по таким видам ссуд стали действовать для банков с 1 сентября, а с 1 октября к ним добавились более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ).

Хотя объем предоставленных кредитов наличными сократился в октябре, выдачи в количественном выражении увеличились на 1%. Средняя сумма ссуды сократилась на 10%, до 177 тыс. руб. Опрошенные РБК эксперты ранее допускали, что банки будут адаптироваться к новым ограничениям за счет сокращения среднего чека, а не непосредственно выдач.

Автокредитование в октябре обновило рекорды: банки предоставили 115,8 тыс. таких кредитов на 166,5 млрд руб. По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении увеличились на 19%, а в денежном — на 17%.

Объемы POS-кредитования за отчетный месяц увеличились на 4%, до 47,2 млрд руб. Банки предоставили физлицам 1,34 млн кредитов на покупку товаров, что на 6% выше уровней сентября.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека потребкредиты кредитование Банк России
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