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Финансы ,  
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6%
После повышения ключевой ставки ЦБ до 15%, ряд крупных российских банков уже объявил о повышении ставок по ипотеке, в их числе ВТБ, Альфа-банк и «Открытие». Сбербанк повысил ипотечные ставки сразу на 1,4 п.п. — до 15,6%
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сбербанк с пятницы, 3 ноября, повышает ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.п., минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 п.п. в то время как рост ключевой ставки составил 2 п.п.», — говорится в сообщении.

При этом по программам с господдержкой ставки не поменяются: минимальная ставка по программе «Господдержка» начинается также — от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых. «Кредит по программе «Ипотека для IT» можно оформить по еще более низкой ставке — от 5% годовых», — добавили в Сбербанке.

27 октября Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15% годовых. Это четвертое подряд повышение — к ужесточению политики ЦБ перешел в июле 2023 года и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании. Вместе с этим ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6–7%. На брифинге по поводу повышения ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что период высоких процентных ставок в России будет достаточно долгим.

На фоне повышения ставки ЦБ ставки по ипотеке в крупнейших российских банках превысили 16% годовых. Так, ВТБ с 1 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 2,4 п.п, до минимальной ставки в 16,4–16,5%. Альфа-банк довел базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых. Банк «Открытие» с 1 ноября поднял базовую ставку по рыночной ипотеке на новостройки и готовое жилье до 16,99% без учета скидки. «Уралсиб» уже поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки на 1 п.п., до 16,99 и 17,49% в зависимости от суммы кредита.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сбербанк Ипотека ставки по ипотеке ЦБ ключевая ставка
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