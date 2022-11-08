Россияне стали хуже платить по автокредитам

В сентябре неплатежи выросли в сегментах автокредитов и займов на покупку товаров, сообщили в «Скоринг Бюро». На платежное поведение россиян уже могла повлиять частичная мобилизация, объявленная в конце месяца, допускают эксперты

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В сентябре 2022 года российские заемщики стали хуже обслуживать некоторые виды кредитов на ранних этапах — резкий рост долгов с ранней просрочкой до 30 дней наблюдался в сегменте кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов, подсчитали в компании «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») по просьбе РБК.

Так, количество автокредитных договоров, вышедших на просрочку в сентябре, увеличилось на 18,7% по сравнению с августом (36,9 тыс.). Это максимальный прирост числа проблемных контрактов на ранней стадии с февраля этого года, то есть с начала кризиса. Объем просрочки до 30 дней в этом сегменте прибавил 12,9%, достигнув 569,1 млн руб.

За тот же отчетный период в статус просроченных перешли 94,9 тыс. контрактов на покупку товаров в кредит (POS), что на 21,5% больше, чем в августе. Выше темпы в этом году были только в феврале (+33,1%) и в мае (+50,5%). Неоплаченная задолженность по таким ссудам за сентябрь составила 332,4 млн руб., ранняя просрочка подскочила на 66,5%, максимум с мая (тогда было +167,3%).

Резкий рост неплатежей также затронул сегмент кредиток: в сентябре была допущена просрочка по 878,8 тыс. карт (+9,5% к августу) на сумму 4,2 млрд руб. Месяцем ранее она была намного выше (+57%), но тогда всплеск произошел после резкой просадки в июле, когда этот показатель за месяц сократился почти на 30%. Объем проблемных долгов на ранней стадии в этом сегменте увеличился на 41,8%, он оказался максимальным с мая.

В других сегментах ситуация по этому индикатору обстоит лучше. Количество контрактов на просрочке в ипотеке выросло только на 8,9%, их сумма и вовсе снизилась на 14,2%. В потребкредитах изменение показателей составило плюс 8,1% и минус 34,3% соответственно. В обоих случаях снижение суммы просрочки произошло после ее резкого роста в августе.

Всплеск невыплат по некоторым кредитам наблюдался в феврале—марте этого года, писал РБК. Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин тогда подчеркивал, что «само по себе возникновение ранней просрочки не свидетельствует о чем-то крайне негативном в кредитовании». «Более важным в данном случае является факт перетока ранней просроченной задолженности в более длительные категории — более месяца», — замечал он.

В Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не смогли оперативно предоставить статистику о динамике ранней просрочки. В НБКИ сообщили, что не фиксируют существенных изменений качества портфеля NPL90+ (просроченные ссуды сроком от 90 дней).

Почему выросла ранняя просрочка

Всплеск ранних неплатежей по кредитам объясняется «резкой сменой жизненного уклада» многих заемщиков из-за объявленной частичной мобилизации, считает независимый эксперт Ольга Ульянова.

Этот же фактор упоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она отмечает, что после 21 сентября в России фиксировался отъезд части мужского населения за рубеж. «Не всем уехавшим удалось продолжить работать удаленно, в результате их семьи лишились одного из источников заработка. Кроме того, могли возникнуть технические трудности с погашением займов из-за границы», — допускает аналитик.

Степень неопределенности выросла, а реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться — это и провоцирует всплеск неплатежей по обязательствам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавляет, что POS-кредиты и кредитные карты характеризуются высокими кредитными рисками в силу необеспеченности, а немаловажным фактором того, насколько аккуратно заемщик будет платить по автокредиту, является марка и степень новизны машины.

Ульянова тоже соглашается, что рост неплатежей только по некоторым видам ссуд, но не по ипотеке связан с более ответственным отношением граждан к кредитам на жилье. «Здесь серьезное ухудшение кредитной дисциплины наступит только в случае фундаментального снижения платежеспособности домохозяйств», — говорит эксперт.

«Каждая выдача розничного кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства, без ущерба для качества жизни», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка. Если в начале весны наблюдалось незначительное увеличение выходов в дефолт розничных клиентов, то частичная мобилизация не оказала влияния на этот показатель, добавили там. Остальные крупные банки не ответили на запросы РБК.

Что происходит с проблемными долгами россиян в целом

По данным Банка России, на 1 октября объем просроченной задолженности клиентов-физлиц по кредитам составил 1,07 трлн руб. За сентябрь показатель увеличился на 1,9%. В августе рост был на уровне 2,1% — максимальном с начала кризиса. В статистике ЦБ отображаются просроченные ссуды на любом сроке.

Рост проблемных долгов в основных сегментах кредитования — ипотеке и кредитах наличными — действительно наметился в конце лета, но закрепился осенью, свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». В августе россияне пропустили ипотечные платежи на 783,7 млрд руб. (+57,9% к июлю), что сопоставимо с пиковыми уровнями кризисного февраля. В сентябре ранняя просрочка по ипотеке «мигрировала» в следующую стадию — объем невыплаченной задолженности сроком от 30 до 60 дней за месяц увеличился на 35,3%, достигнув 710,7 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдается в кредитах наличными: рост ранней просрочки в августе на 175,7% (до 10,3 млрд руб.) и проблемной задолженности сроком от 30 до 60 дней в сентябре на 81,6% (до 9,6 млрд руб.).

По словам Ульяновой, такая «миграция» просрочки указывает на то, что качество розничных портфелей банков начинает ухудшаться.

«Ранее мы в меньшей степени ощущали ухудшение качества кредитного портфеля банков, однако в настоящее время портфели стали вызревать», — соглашается Носова. Она, впрочем, указывает, что динамика доли просрочки в портфеле во многом зависит от темпов роста кредитования — когда они замедляются, процент «плохих» ссуд увеличивается относительно портфеля. В сентябре российские банки сократили предоставление новых кредитов во всех сегментах, кроме ипотеки, писал РБК.

Пока речь идет скорее об ухудшении качества кредитных портфелей банков из-за изменения внешней среды, считает Лагуткин. «В настоящее время эта тенденция не является устойчивой, хотя и может вызвать определенную настороженность у кредиторов при ее сохранении ... в ближайшие месяцы», — добавляет гендиректор «Скоринг Бюро».