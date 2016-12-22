Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-Банк

Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко с нового года перейдет на работу в Альфа-банк, где будет отвечать за сеть продаж. Десять лет назад Шевченко уже работал в Альфа-банке, в последние же годы занимался санацией банков

Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в начале 2019 года перейдет на работу в Альфа-банк, рассказали РБК два источника на банковском рынке. С января Шевченко «возглавит в банке единую сеть продаж», подтвердили в пресс-службе Альфа-банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.

Сейчас в Альфа-банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка, сообщил источник РБК, близкий к кредитной организации. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности, отметил он.

Шевченко возглавил санируемый ЦБ Бинбанк в марте 2018 года. Он должен был осуществлять руководство этой кредитной организацией на этапе ее присоединения к банку «ФК Открытие», сообщали источники РБК. Процесс объединения должен быть завершен до конца текущего года. РБК ожидает ответа от «ФК Открытие» и Бинбанка.

Сергей Шевченко, несколько месяцев (с мая 2017 года) руководивший Службой текущего банковского надзора ЦБ, участвовал в процессе санации как «ФК Открытие», так и Бинбанка. С сентября 2017 года он был заместителем руководителя временной администрации Бинбанка, а с ноября прошлого года по январь нынешнего возглавлял временную администрацию «ФК Открытие» (до назначения правления банка во главе с Михаилом Задорновым).

До прихода в ЦБ Шевченко с декабря 2014 по апрель 2017 года был главой правления Балтийского банка, который санировался Альфа-банком, а с 2010 по 2014 год работал в Московском банке Сбербанка, где руководил управлениями недвижимости и материально-технического обеспечения, а затем занимал пост зампреда правления, советника председателя.

В Альфа-банке Шевченко тоже уже работал — в период с 2003 по 2009 годы в ранге старшего вице-президента он курировал работу с региональными подразделениями.