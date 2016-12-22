Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-Банк

Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в начале 2019 года перейдет на работу в Альфа-банк, рассказали РБК два источника на банковском рынке. С января Шевченко «возглавит в банке единую сеть продаж», подтвердили в пресс-службе Альфа-банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.
Сейчас в Альфа-банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка, сообщил источник РБК, близкий к кредитной организации. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности, отметил он.
Шевченко возглавил санируемый ЦБ Бинбанк в марте 2018 года. Он должен был осуществлять руководство этой кредитной организацией на этапе ее присоединения к банку «ФК Открытие», сообщали источники РБК. Процесс объединения должен быть завершен до конца текущего года. РБК ожидает ответа от «ФК Открытие» и Бинбанка.
Сергей Шевченко, несколько месяцев (с мая 2017 года) руководивший Службой текущего банковского надзора ЦБ, участвовал в процессе санации как «ФК Открытие», так и Бинбанка. С сентября 2017 года он был заместителем руководителя временной администрации Бинбанка, а с ноября прошлого года по январь нынешнего возглавлял временную администрацию «ФК Открытие» (до назначения правления банка во главе с Михаилом Задорновым).
До прихода в ЦБ Шевченко с декабря 2014 по апрель 2017 года был главой правления Балтийского банка, который санировался Альфа-банком, а с 2010 по 2014 год работал в Московском банке Сбербанка, где руководил управлениями недвижимости и материально-технического обеспечения, а затем занимал пост зампреда правления, советника председателя.
В Альфа-банке Шевченко тоже уже работал — в период с 2003 по 2009 годы в ранге старшего вице-президента он курировал работу с региональными подразделениями.
Три месяца назад в Альфа-банке сменился главный управляющий директор (CEO): с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-банка в статусе первого заместителя предправления. За последние три месяца команда нового управляющего директора Альфа-банка заметно обновилась. Так, 1 ноября должность главного операционного директора Альфа-банка
занял выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов (вместо Марии Шевченко), а на этой неделе ответственным за развитие направления «средний бизнес» стал бывший зампредправления банка «Российский капитал» Владимир Воейков.
Альфа-банк покинули руководитель блока «казначейство» Игорь Князев, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Саймон Вайн (его место занял Андрей Чулак из Deutsche Bank в России и СНГ), руководитель департамента ипотечного кредитования Нина Крючкова (ее сменил выходец из «Уралсиба» Артем Иванов), директор по маркетингу Оксана Беляева (вместо нее назначен Алексей Гиязов из Сбербанка). Департамент HR возглавил экс-менеджер Бинбанка Марат Исмагулов, который до этого проработал в группе ВТБ около 15 лет, директором по стратегическому развитию Альфа-банка стала Александра Тымбай, работавшая до этого около девяти лет в ВТБ.