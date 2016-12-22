ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,81 EUR Нал. 76,25 75,34 USD Бирж. 66,32 +0,21 EUR Бирж. 75,88 +0,38 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6530,80 -46,50 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7571,66 +2,65%
Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-Банк
Лента новостей
Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 09:30, РБК и FW Raiffeisen Киев предупредил Европу о российском «энергетическом кнуте» 09:09, Политика Замглавы ФСИН рассказал о планах запретить мобильную связь в колониях 09:05, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 09:00, РБК и Barilla Прокуратура потребовала возбудить дело после фото с икрой в колонии 08:59, Общество Иркутское МЧС опубликовало видео крупного пожара в промышленном здании 08:44, Общество СМИ сообщили о бунте в таджикской колонии и гибели заключенных 08:38, Общество КамАЗ продал Москве 596 дизельных автобусов: как отреагируют акции 08:26, Quote США провели запуск баллистической ракеты Minuteman III 08:18, Политика Полиция раскрыла подпольный синдикат и изъяла тонну наркотиков 08:12, Общество Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 08:05, РБК и Schneider Electric ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за маркировки 08:00, Общество Адвокат сообщил об отправке Цеповяза в изолятор после фото с икрой 07:49, Общество «Ведомости» узнали о грядущей продаже «Системе» акций «Эталона» 07:41, Бизнес ЕГАИС 3.0: готовы ли производители алкоголя к новой системе учета 07:31, Бизнес Трамп объяснил неспешность с отменой санкций против КНДР 07:16, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 07:09, РБК и Thomson Reuters Эксперты назвали Санкт-Петербург лидером по числу протестов 07:00, Политика Белый дом аннулировал пропуск журналиста после конфликта с Трампом 06:08, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 06:03, РБК и Мир Макрон назвал «великим солдатом» лидера французских коллаборационистов 05:07, Политика США назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма 05:05, Политика Разбивший звезду Трампа в Голливуде получил три года условно 04:23, Общество США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737 04:07, Общество Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот» 03:58, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 03:56, РБК и Экспострой на Нахимовском В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома» 03:34, Общество «Коммерсантъ» сообщил о скрытом росте цен на бензин через топливные карты 03:17, Бизнес
Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-Банк
Финансы, 09:47
0
Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-Банк
Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко с нового года перейдет на работу в Альфа-банк, где будет отвечать за сеть продаж. Десять лет назад Шевченко уже работал в Альфа-банке, в последние же годы занимался санацией банков

Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в начале 2019 года перейдет на работу в Альфа-банк, рассказали РБК два источника на банковском рынке. С января Шевченко «возглавит в банке единую сеть продаж», подтвердили в пресс-службе Альфа-банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.

Сейчас в Альфа-банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка, сообщил источник РБК, близкий к кредитной организации. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности, отметил он.

Шевченко возглавил санируемый ЦБ Бинбанк в марте 2018 года. Он должен был осуществлять руководство этой кредитной организацией на этапе ее присоединения к банку «ФК Открытие», сообщали источники РБК. Процесс объединения должен быть завершен до конца текущего года. РБК ожидает ответа от «ФК Открытие» и Бинбанка.

Сергей Шевченко, несколько месяцев (с мая 2017 года) руководивший Службой текущего банковского надзора ЦБ, участвовал в процессе санации как «ФК Открытие», так и Бинбанка. С сентября 2017 года он был заместителем руководителя временной администрации Бинбанка, а с ноября прошлого года по январь нынешнего возглавлял временную администрацию «ФК Открытие» (до назначения правления банка во главе с Михаилом Задорновым).

До прихода в ЦБ Шевченко с декабря 2014 по апрель 2017 года был главой правления Балтийского банка, который санировался Альфа-банком, а с 2010 по 2014 год работал в Московском банке Сбербанка, где руководил управлениями недвижимости и материально-технического обеспечения, а затем занимал пост зампреда правления, советника председателя.

В Альфа-банке Шевченко тоже уже работал — в период с 2003 по 2009 годы в ранге старшего вице-президента он курировал работу с региональными подразделениями.

Три месяца назад в Альфа-банке сменился главный управляющий директор (CEO): с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-банка в статусе первого заместителя предправления. За последние три месяца команда нового управляющего директора Альфа-банка заметно обновилась. Так, 1 ноября должность главного операционного директора Альфа-банка
занял выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов (вместо Марии Шевченко), а на этой неделе ответственным за развитие направления «средний бизнес» стал бывший зампредправления банка «Российский капитал» Владимир Воейков.

Альфа-банк покинули руководитель блока «казначейство» Игорь Князев, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Саймон Вайн (его место занял Андрей Чулак из Deutsche Bank в России и СНГ), руководитель департамента ипотечного кредитования Нина Крючкова (ее сменил выходец из «Уралсиба» Артем Иванов), директор по маркетингу Оксана Беляева (вместо нее назначен Алексей Гиязов из Сбербанка). Департамент HR возглавил экс-менеджер Бинбанка Марат Исмагулов, который до этого проработал в группе ВТБ около 15 лет, директором по стратегическому развитию Альфа-банка стала Александра Тымбай, работавшая д​о этого около девяти лет в ВТБ.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Альфа Банк
Главное
ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за маркировки Общество
Материалы по теме
Альфа-банк начал идентифицировать клиентов по венам на ладони Финансы
Альфа-банк перестанет выдавать кредиты в магазинах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter