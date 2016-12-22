Руководить Бинбанком будет представитель ЦБ

Работа временной администрации Бинбанка будет завершена на следующей неделе. Правление на этапе присоединения к «ФК Открытие» возглавит замруководителя временной администрации банка Сергей Шевченко, говорят источники РБК

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

О том, что заместитель руководителя временной администрации Бинбанка Сергей Шевченко возглавит Бинбанк после завершения работы временной администрации, РБК рассказали три источника, близкие к обоим банкам. «Сергей Шевченко станет председателем правления Бинбанка и будет руководить банком на этапе присоединения к «ФК Открытие», — говорит собеседник РБК. По словам одного из них, рассматривается возможность назначения Сергея Шевченко на должность первого зампреда «ФК Открытие». По информации источников РБК, планируется завершить работу временной администрации уже на будущей неделе, при этом банк будет докапитализирован, в нем будет назначено правление.

После введения временной администрации полномочия правления Бинбанка были приостановлены, но до последнего времени ключевые сотрудники сохраняли свои позиции. На следующей неделе правление санируемого банка покинет Евгений Давыдович, Александр Лукин, Александра Волченко, говорят собеседники РБК, близкие к банку. Евгений Давыдович, возглавлявший правление банка до начала санации, подтвердил РБК, что покидает Бинбанк, уточнив, что завершает работу в нем 15 февраля. Александр Лукин и Александра Волченко также подтвердили РБК, что приняли решение покинуть банк на следующей неделе. «К 15 февраля завершается работа по передаче дел», — уточнил Александр Лукин.

В ЦБ и Бинбанке не ответили на запрос РБК. В «ФК Открытия» посоветовали обратиться в ЦБ.

В пятницу, 2 февраля, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Бинбанк будет объединен с «ФК Открытие», писал РБК. Объединение пройдет на базе «ФК Открытие», который получит филиальную и банкоматную сети, а также качественные активы Бинбанка, сообщал председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По словам Михаила Задорнова, процесс объединения займет 9–12 месяцев. После объединения бренд Бинбанка перестанет существовать. На момент объявления о планах объединения «ФК Открытие» уже координировал работу руководства Бинбанка и обсуждал кандидатов в его правление, говорил Михаил Задорнов.

О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября, он стал вторым после «ФК Открытие» банком, санированным по новой схеме, — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ходе оздоровления капитал обоих банков был уменьшен до 1 руб. В начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. Докапитализация Бинбанка пока не произведена. 15 декабря работа временной администрации ЦБ в Бинбанке была завершена, управление банком передано УК ФКБС. Руководителем временной администрации Бинбанка был назначен начальник управления временных администраций УК ФКБС Роман Романенко. В УК ФКБС уточняли, что полномочия руководителей и членов временных администраций, утвержденные ранее приказами Банка России, продолжают действовать.

Опыт санаций

Сергей Шевченко участвовал в процессе санации обоих банков с самого начала. С ноября он возглавил временную администрацию банка «ФК Открытие» после ухода с этого поста главы департамента банковского надзора ЦБ Анны Орленко. Временной администрацией «ФК Открытие» он руководил до назначения набсовета и правления банка во главе с Михаилом Задорновым. До прихода в «ФК Открытие» с 21 сентября 2017 года он был назначен заместителем руководителя временной администрации Бинбанка. До этого, с мая 2017 года, он занимал должность руководителя службы текущего банковского надзора ЦБ.

В ЦБ Сергей Шевченко пришел в 2017 году, а до этого с декабря 2014-го по апрель 2017 года возглавлял правление Балтийского банка, входящего в группу Альфа-банка. В 2009–2010 годах он работал в банке «Северная Казна», занимая должности от директора по административным и операционным вопросам до зампреда правления. С 2010 по 2014 год работал в Московском банке Сбербанка России, где возглавлял управления недвижимости и материально-технического обеспечения, а затем занимал пост зампреда правления, советника председателя. С июня по декабрь 2014 года был антикризисным управляющим первого отдела организации процедур реструктуризации госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Задачи на год

Назначение Сергея Шевченко главой Бинбанка эксперты считают логичным на этапе объединения с «ФК Открытие». «В «ФК Открытие» уже сформирована серьезная команда руководителей из числа бывших менеджеров ВТБ24, поэтому с учетом озвученной ранее перспективой объединения банков искать для Бинбанка менеджеров на банковском рынке нецелесообразно, — считает аналитик S&P Анастасия Турдыева. — При объединении банков будут объединяться также и команды, дублирующие функции будут сокращаться».

В числе основных задач, которые будут стоять перед Сергеем Шевченко, — расчистка баланса Бинбанка и взаимодействие с Рост Банком, межбанковский кредит которому составляет порядка 75% от общих активов банка и является основным проблемным активом Бинбанка, считает Анастасия Турдыева. По состоянию на 30 сентября 2017 года сумма межбанковских кредитов, выданных АО «Рост Банк», составила 751,451 млрд руб.