Альфа-банк перестанет выдавать кредиты в магазинах

Альфа-банк решил завершить работу в сегменте POS-кредитования, но до конца года банк сохранит свое присутствие в партнерских торговых сетях. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

За последние годы банк снизил долю кредитов в торговых точках в составе своего кредитного портфеля: с 15% в 2017 году до 10% в 2018 году. При этом Альфа-банк замещал их более высокодоходными продуктами и сфокусировался на развитии кредитных и дебетовых карт, кредитов наличными и ипотеки.

По данным РСБУ на 1 октября 2018 года, Альфа-банк входит в тройку лидеров на рынке кредитных карт с портфелем объемом 157 млрд руб., прирост с начала года превысил 38%. Объем кредитов наличными достиг 208 млрд руб., ипотечный портфель составил 22 млрд руб. Совокупный розничный кредитный портфель Альфа-банка достиг 413 млрд руб.

По словам руководителя блока розничного бизнеса Майкла Тача, POS-кредитование не было приоритетным сегментом Альфа-банка.

«В последние годы мы видим усиление интереса клиентов к кредитным картам. Одновременно с этим снижается эффективность точек POS-кредитования в качестве канала дополнительных продаж. В силу плотности информационного потока клиенты все менее чувствительны к маркетинговым инструментам привлечения в торговых сетях», — сказал он.