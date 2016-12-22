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Альфа-банк начал идентифицировать клиентов по отпечатку ладони
Финансы, 08:17
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Альфа-банк начал идентифицировать клиентов по отпечатку ладони
Альфа-банк первым из российских банков начал идентифицировать VIP-клиентов по венам на ладони. Сбербанк начал применять такую технологию еще два года назад, но пока ее использование ограничивается оплатой школьных обедов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Альфа-банк с 1 ноября начал предоставлять возможность доступа к банковской ячейке без присутствия сотрудника банка — клиентам достаточно отсканировать на специальном считывателе рисунок вен ладони, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Услуга пока доступна в флагманском офисе по работе с VIP-клиентами. Решение о масштабировании технологии на все 15 отделений private banking будет приниматься на основании опыта эксплуатации депозитария во флагманском офисе, рассказала РБК управляющий директор Альфа Private Катерина Милеева. По итогам запуска услуги для состоятельных клиентов и анализа их опыта банк сможет проанализировать масштабирование этой технологии на другие сервисы, сказала она. Стоимость внедрения технологии в банке не комментируют.

Технология инфракрасного сканирования рисунка вен ладони разработана компанией Fujitsu, пояснили РБК в компании «Розенгренс», которая является поставщиком технологического решения для Альфа Private. Каждый рисунок вен уникален и не меняется на протяжение жизни, поэтому отсутствует необходимость в смене идентификационных данных, отметили там, добавив, что технология сканирования вен может использоваться с любым банковским терминалом самообслуживания, требующим идентификации клиента.

По прогнозам консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, которые приводит ЦБ в своем обзоре рынка биометрии, идентификация клиентов по рисунку вен ладони (наряду с голосом и радужной оболочкой глаза) в ближайшие 5-7 лет будет самым быстрорастущим видом идентификации. Но пока доля использования верификации по венам ладони в мире невелика — около 3%. Активнее всего технологию используют японские банки.

Надежно, но дорого

Российские банки сейчас не используют такую технологию для идентификации клиентов, говорит руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николай Легкодимов. По его словам, эта технология сбора биометрии — самая устойчивая к атакам и взломам, что делает ее и одной из самых дорогих. Из похожих технологий есть более дешевая — сканирование кровеносных сосудов пальца, но она менее устойчива к внешним атакам, предупреждает эксперт КПМГ.

Сбербанк не использует возможность идентификации по рисунку вен ладони для клиентов, но применяет ее для оплаты обедов в школах в рамках проекта «Ладошки» еще с сентября 2016 года. 

Этот проект реализован в шести российских регионах. У детей в школах есть возможность оплачивать еду в столовой по рисунку вен ладони — он преобразовывается в цифровой код, который передается по зашифрованным каналам, и именно он используется для проведения транзакции, напоминает Елена Земская, курирующая проект «Ладошки».

С претензиями к такой системе идентификации школьников выступал Роскомнадзор. «Отношение к проекту «Ладошки» у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере, школы мы по этому поводу наказываем», — замечал глава ведомства Александр Жаров.

Несмотря на то, что идентификация по венам ладоней — точна и инновационна, есть сомнения в экономической целесообразности массового внедрения, говорит член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Устройства сканирования пока дороги и не распространены.

Но в перспективе технология может использоваться для идентификации клиента без паспорта в отделениях банков, полагает ​Легкодимов из КПМГ. «А когда датчики станут дешевле, не нужно быть визионером, чтобы сказать, что в скором времени можно будет идентифицироваться по скану вен ладони, встроенному в ноутбук», — предсказывает он.

Ограничителем для применения технологии могут стать российские холодные зимы. Для того, чтобы пройти идентификацию в это время года, клиентам, скорее всего, нужно будет подождать 3-4 минуты, так как система не реагирует на сильно замерзшие руки, предупреждает эксперт КПМГ.

Дополнение к лицу и голосу

В Единой биометрической системе (ЕБС), которая создается в России для оказания дистанционных финансовых услуг в банках, сейчас для идентификации клиентов используется только лицо и голос. Однако некоторые люди с инвалидностью не могут использовать голос (число таких клиентов составляет около 1%), поэтому специалисты ЦБ рассматривают возможность использования дополнительных способов идентификации, например, по отпечаткам пальца или сканированию ладони, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Технология идентификации по отпечаткам вен ладони выглядит очень интересной, сказал РБК представитель «Ростелекома», который выступает оператором ЕБС. Это очень точная технология и быстрорастущий сегмент, однако ее недостаток — высокая стоимость считывающих устройств. «В отличие от голоса и лица, которые можно записать на обычную веб-камеру или смартфон, здесь потребуется считыватель», — отметил представитель компании, добавив, что сейчас «Ростелеком» рассматривает несколько технологий, расширяющих возможности применения систем идентификации для граждан. «Основной фокус сегодня — это использование системы гражданами, которым проблематично проводить идентификацию по голосу и лицу, например, если они заикаются», — отметил представитель «Ростелекома». 

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Альфа-банк , биометрия
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