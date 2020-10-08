Moody's указало на риски для банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может привести к снятию вкладов в банках Армении и Азербайджана и ослаблению драма и маната, считает Moody's. Конфликт уже влияет на восстановление экономик стран от пандемии коронавируса

Развитие конфликта в Нагорном Карабахе может привести к «разрушительным и далеко идущим последствиям» для банковских секторов Армении и Азербайджана, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

Возросшее напряжение в регионе снизит экономическую активность и уверенность потребителей и в Армении, и в Азербайджане, что помешает восстановлению обеих стран от последствий пандемии коронавируса, считают аналитики. Хотя пока банки в этих странах работают в нормальном режиме, интенсификация конфликта может привести к оттоку депозитов, росту риска для ликвидности и ослаблению национальных валют, предупреждают в Moody's. При этом в обеих странах в первой половине 2020 года на фоне пандемии уже наблюдалась тенденция к снижению объема клиентских депозитов, были введены меры по ее блокированию.

Согласно данным агентства, историческая динамика пассивов показывает, что депозиты населения в банках Азербайджана сократились на 25% в 2015 — 2017 годах из-за падения цен на нефть и 50%-й девальвации местной валюты по отношению к доллару. Масштабных оттоков депозитов за этот период в Армении не было.

Снятия долларовых депозитов могут привести к тому, что банки столкнутся с нехваткой валютной ликвидности для удовлетворения своих потребностей (больше 50% вкладов в Армении и Азербайджане - в валюте), пишет Moody's. «Способность правительства и ЦБ обеспечить валютную ликвидность зависит от золотовалютных резервов, в сравнении с Азербайджном резервы Армении скромны», — говорится в обзоре