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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Moody's указало на риски для банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может привести к снятию вкладов в банках Армении и Азербайджана и ослаблению драма и маната, считает Moody's. Конфликт уже влияет на восстановление экономик стран от пандемии коронавируса

Развитие конфликта в Нагорном Карабахе может привести к «разрушительным и далеко идущим последствиям» для банковских секторов Армении и Азербайджана, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

Возросшее напряжение в регионе снизит экономическую активность и уверенность потребителей и в Армении, и в Азербайджане, что помешает восстановлению обеих стран от последствий пандемии коронавируса, считают аналитики. Хотя пока банки в этих странах работают в нормальном режиме, интенсификация конфликта может привести к оттоку депозитов, росту риска для ликвидности и ослаблению национальных валют, предупреждают в Moody's. При этом в обеих странах в первой половине 2020 года на фоне пандемии уже наблюдалась тенденция к снижению объема клиентских депозитов, были введены меры по ее блокированию.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Согласно данным агентства, историческая динамика пассивов показывает, что депозиты населения в банках Азербайджана сократились на 25% в 2015 — 2017 годах из-за падения цен на нефть и 50%-й девальвации местной валюты по отношению к доллару. Масштабных оттоков депозитов за этот период в Армении не было.

Снятия долларовых депозитов могут привести к тому, что банки столкнутся с нехваткой валютной ликвидности для удовлетворения своих потребностей (больше 50% вкладов в Армении и Азербайджане - в валюте), пишет Moody's. «Способность правительства и ЦБ обеспечить валютную ликвидность зависит от золотовалютных резервов, в сравнении с Азербайджном резервы Армении скромны», — говорится в обзоре

Наконец, из-за высокого уровня долларизации банки обеих стран чувствительны к ослаблению национальных валют. Дальнейшая эскалация может оказывать давление на курс драма и маната, что приведет к потерям по любым открытым валютным позициям и снизит прибыльность банков.

По состоянию на июль 2020 года запасы ликвидности оцениваются Moody's в 34% от всех активов банковского сектора в Армении и 48% активов сектора в Азербайджане. В дополнение к этому поддержку сектору могут оказать и центральные банки.

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Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе, а также в обстрелах населенных пунктов.

Автор
Павел Казарновский
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