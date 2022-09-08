Минфин запланировал дивиденды от госбанков в 2023 году

Замглавы Минфина Моисеев: дивиденды от госбанков будут заложены в бюджет 2023 года

Правительство заложило в бюджет дивиденды от госбанков в 2023 году, рассказал замглавы Минфина. Отказаться от них придется в случае необходимости помогать банкам, столкнувшимся с санкциями, но не факт, что поддержка понадобится

Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В бюджет на 2023 год заложены дивиденды от госбанков, рассказал в интервью РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев, курирующий финансовый рынок.

«Заложены. Но, естественно, бюджет — не скрижали Моисея. Говорить о том, что государство возьмет и просто целиком откажется от дивидендов банковского сектора… я не вижу такого. Я допускаю, что отдельные банки окажутся в ситуации, когда они не смогут платить дивиденды или это будет нецелесообразно. Потому что есть ряд банков, в которых надо резко наращивать кредитование. Это будет рассматриваться индивидуально, но наш базовый подход, конечно, что дивиденды будут заложены», — заявил Моисеев.

Он уточнил, что потребность наращивать кредитование может возникнуть в том числе из-за кредитования ВПК, а также из-за необходимости замещать западные кредиты.

Отказом от дивидендов могут сопровождаться механизмы поддержки банков в случае, если она им понадобится, сообщил Моисеев. В частности, как следует из его слов, речь может идти о снижении нормативов достаточности капитала. «И здесь мы признаем, что при любой проблеме с капиталом и при любом ее решении надо будет, конечно, отказываться от дивидендов и дать возможность банку направлять свою прибыль на повышение капитализации», — указал Моисеев, подчеркнув, что это лишь его мнение, а соответствующими полномочиями обладает ЦБ.

«Очевидно, что любая потенциальная поддержка не будет избирательной: опыт 2015 года показывает, что тогда поддерживались банки независимо от формы собственности. Однако сейчас никакие программы докапитализации вообще не обсуждаются. И не факт, что они понадобятся», — отметил замминистра финансов.

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Кризис, вызванный санкциями, введенными после начала военной операции на Украине, ударил и по банкам. По итогам первого полугодия они ушли в убыток на 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (отчетность банки сейчас не раскрывают). 66,7% совокупного убытка, или 1 трлн руб., принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой, уточнил Тулин. По его словам, речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам.

Банки в связи с этим отказываются от выплаты дивидендов. Крупнейшему банку страны — Сбербанку, который в последние годы стабильно выплачивал вознаграждение акционерам в 50% от прибыли, — правительство предписало их не выплачивать. Выплачивать дивиденды не будет и ВТБ.

На фоне отказа многих эмитентов от вознаграждений собственникам за 2021 год дивидендная доходность российского рынка существенно снизилась.