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Аналитики оценили снижение дивидендной доходности российского рынка

«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить
Сбербанк SBER ₽133,3 +0,16% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽3 911 -1,14% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дивидендная доходность российских акций, входящих в индекс Московской биржи (всего 41 бумага), в 2022 году может составить примерно 3,01% против 5,72% годом ранее, подсчитали аналитики «Локо-Инвеста» по просьбе РБК. Расчеты не учитывают ряд компаний, входящих в индекс, но еще не принявших окончательного решения о выплатах для держателей бумаг, например «Полиметалл» взял паузу до августа.

Но компании, имеющие наибольший вес в индексе, — Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ — уже определились с вопросом распределения прибыли, поэтому оценку дивидендной доходности на данный момент можно считать объективной, указали эксперты.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Ниже отметки в 4% дивидендная доходность российских акций не опускалась с 2014 года. Уровень доходности, близкий к нынешнему, наблюдался в 2012 году — тогда он составлял 3,79%. Наиболее выгодным владение бумагами было в 2018 и 2019 годах, когда дивидендная доходность компаний из индекса Мосбиржи достигала 5,98 и 6,48% соответственно.

Ненулевую дивидендную доходность среди акций из индекса Мосбиржи показали только 30% бумаг (с учетом выплат, произведенных до начала специальной военной операции России на Украине), следует из оценок «Локо-Инвеста». По их подсчетам, наиболее выгодными для держателей оказались обыкновенные акции «Норильского никеля». Их дивидендная доходность при текущих котировках составила 16,29%. Следом идут акции «Сургутнефтегаза» и МТС с показателями 13,09 и 12,53%.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Снизившаяся дивидендная доходность российского рынка акций, которая сейчас не перекрывает доходность по вкладам (7,7% в июне, по данным ЦБ) и инфляцию, может разочаровать инвесторов и привести к сокращению их вложений, предупреждает портфельный управляющий «Локо-Инвеста» Дмитрий Данилин. Есть еще ожидания, что ряд компаний, которые пока не приняли окончательного решения о дивидендах, могут провести выплаты в четвертом квартале 2022 года, надеется он, но уже и в этом есть сомнения на фоне отмены дивидендов частью компаний.

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дивиденды Газпром Сбербанк ЛУКОЙЛ
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