Кабмин предписал Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 422,4 млрд руб. Глава Минфина Антон Силуанов в апреле говорил, что ведомство предложит госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 год

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение дано «в целях обеспечения устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций» России. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Дивидендная политика Сбербанка до 2023 года предусматривает, что банк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,246 трлн руб.

С весны 2020 года контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс одна акция) является правительство.

По итогам 2020 года объем выплат акционерам «Сбера» составил 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на акцию).

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство готово скорректировать дивидендную политику банков для поддержки их капитала. Месяцем позже он сообщил о намерении министерства предлагать госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год.

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Сбербанк попал под блокирующие санкции США, ограничили работу банка также в Великобритании. Вашингтон заморозил активы банка и ввел запрет для американцев вести со Сбербанком бизнес, Лондон сначала закрыл корреспондентские счета «Сбера» в британских банках и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов, а затем также заморозил активы финансовой организации. Ограничения против «Сбера» также ввели Япония и Канада.



Европейский союз пока не вводил санкций против Сбербанка, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что они могут быть приняты в рамках шестого пакета мер.