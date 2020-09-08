Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Для малоимущих работающих граждан можно было бы ввести вычет НДФЛ или полную компенсацию налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Государство и так направило деньги на прямые выплаты гражданам, ответил глава Минфина Антон Силуанов

Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).

Костин напомнил, что в 2019 году он также выдвигал предложение отменить НДФЛ для малоимущих семей, но признал, что «тема не нашла поддержки». По его словам, в ВТБ предложение трансформировали в идею «вычета платежей НДФЛ вплоть до отрицательного» по примеру западных стран.

Меру можно распространить на малоимущие семьи, семьи с большим количеством детей или в принципе с детьми, перечислил банкир: «Но именно людей работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего. Но если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведет к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счет отрицательного НДФЛ».

Он сравнил такое стимулирование с выплатами 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. на ребенка, которые государством производились в начале пандемии, но «на более регулярной основе».