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Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Для малоимущих работающих граждан можно было бы ввести вычет НДФЛ или полную компенсацию налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Государство и так направило деньги на прямые выплаты гражданам, ответил глава Минфина Антон Силуанов
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Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).

Костин напомнил, что в 2019 году он также выдвигал предложение отменить НДФЛ для малоимущих семей, но признал, что «тема не нашла поддержки». По его словам, в ВТБ предложение трансформировали в идею «вычета платежей НДФЛ вплоть до отрицательного» по примеру западных стран.

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Меру можно распространить на малоимущие семьи, семьи с большим количеством детей или в принципе с детьми, перечислил банкир: «Но именно людей работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего. Но если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведет к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счет отрицательного НДФЛ».

Он сравнил такое стимулирование с выплатами 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. на ребенка, которые государством производились в начале пандемии, но «на более регулярной основе».

«Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3–4% роста ВВП в год, потому что эти [текущие] темпы роста не могут нас устраивать сегодня», — сказал Костин, напомнив о том, что президент Владимир Путин в национальных проектах поставил задачу «улучшать жизнь населения и снижать безработицу». «Если мы будем экономить сейчас везде и не развиваться быстро, мы эти задачи не решим», — заключил он.

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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

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После слов Костина участвовавший в дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в следующем году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил Костин. На это Собянин заметил: «Что-то не похоже».

Глава Минфина Антон Силуанов, также участвовавший в форуме, сказал, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям на лекарственное обеспечение в первую очередь». «Мы считаем, что это социально-справедливый проект», — сказал он.

Идея Костина освободить получателей низких зарплат от налогов, высказанная в 2019 году, также прозвучала на Московском финансовом форуме. Силуанов тогда заявил, что в случае снижения цен на нефть и ухудшения ситуации в мировой экономике такие решения придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать». Позднее Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра, сказал, что часть граждан в случае подобного развития событий могут возразить: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать». Идея прорабатывалась правительством, но с ее реализацией были сложности, признавал Медведев.

В апреле, во время пандемии и режима самоизоляции, Костин отметил, что для освобождения малоимущих от НДФЛ сейчас не время. «Человек, который сегодня работает на предприятии и получает приличную зарплату, может оказаться в ситуации, когда предприятие перестанет работать и он вообще останется без средств к существованию», — говорил глава ВТБ в интервью РБК.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Андрей Костин, ВТБ, малоимущие
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