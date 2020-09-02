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Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек», — сказано в сообщении.

Кроме того, правительство выделило почти 2,3 млрд руб. для решения жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сообщении кабмина отмечается, что субсидию получат десять регионов с «непростой ситуацией в экономике и социальной сфере». Среди них оказались Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты начались с 1 июня, денежные средства выдают семьям с низким доходом.

Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе.

В начале августа правительство упростило оформление пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Гражданам разрешили не предоставлять документы, в которых есть сведения об алиментах. С 1 ноября госорганы самостоятельно будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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Теги: Михаил Мишустин, кабмин, дети
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