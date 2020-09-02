Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек», — сказано в сообщении.

Кроме того, правительство выделило почти 2,3 млрд руб. для решения жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сообщении кабмина отмечается, что субсидию получат десять регионов с «непростой ситуацией в экономике и социальной сфере». Среди них оказались Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика.