Костин предложил освободить получателей низких зарплат от налогов

Глава Минфина Силуанов его не поддержал. Ведь в случае ухудшения ситуации в экономике придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать», отметил он

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения. Первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов ответил, что у такой меры есть большие риски.

«Мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — снижение налогового бремени в моменте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым. Например, создать необлагаемый минимум доходов физических лиц. Решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов», — заявил президент ВТБ на пленарной сессии Московского финансового форума.

В сессии также участвовали Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Костин добавил, что такую же меру можно применить к социальным взносам, которые платит малый бизнес. При этом пересматривать другие аспекты налоговой политики, в частности повышение НДС (с 1 января он вырос с 18 до 20%), не нужно, считает глава ВТБ.

«Одно смягчение влечет за собой другое, [а затем] третье и пятое», — ответил Силуанов. В случае снижения цен на нефть и ухудшения ситуации в мировой экономике такие решения придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать», сказал он. «Просто говорить «давайте смягчим», снизить налоги, освободить от взносов — всегда за это есть большие риски. Давайте хоть поживем некоторое время в нормальной ситуации», — заключил Силуанов.