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Костин предложил освободить получателей низких зарплат от налогов
Глава Минфина Силуанов его не поддержал. Ведь в случае ухудшения ситуации в экономике придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать», отметил он

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения. Первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов ответил, что у такой меры есть большие риски.

«Мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — снижение налогового бремени в моменте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым. Например, создать необлагаемый минимум доходов физических лиц. Решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов», — заявил президент ВТБ на пленарной сессии Московского финансового форума.

В сессии также участвовали Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Костин добавил, что такую же меру можно применить к социальным взносам, которые платит малый бизнес. При этом пересматривать другие аспекты налоговой политики, в частности повышение НДС (с 1 января он вырос с 18 до 20%), не нужно, считает глава ВТБ.

«Одно смягчение влечет за собой другое, [а затем] третье и пятое», — ответил Силуанов. В случае снижения цен на нефть и ухудшения ситуации в мировой экономике такие решения придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать», сказал он. «Просто говорить «давайте смягчим», снизить налоги, освободить от взносов — всегда за это есть большие риски. Давайте хоть поживем некоторое время в нормальной ситуации», — заключил Силуанов.

О необходимости снижения налоговой нагрузки ранее в интервью РБК говорил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «На мой взгляд, ошибочным шагом было повышение НДС с 18 до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а расходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы до 2007-го, его просто сложно себе представить», — заявил он. По мнению Задорнова, «если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства».

Автор: Павел Казарновский
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Андрей Костин, НДФЛ
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