«Яндекс» добился отмены решения о делистинге на NASDAQ

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Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании, сообщается на сайте «Яндекса».

Уведомление о делистинге компания получила в марте 2023 года. В «Яндексе» заявили, что биржа учла приведенные в апелляции аргументы, в том числе о соблюдении интересов инвесторов и реструктуризации компании.

«Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги Яндекса продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции Яндекса торгуются в обычном режиме», — говорится в сообщении.

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