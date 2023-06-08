ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний

Санкции и усложнение международных расчетов потребовали от ЦБ смягчить подход к оценке подозрительных операций, сообщили РБК в Банке России. Но регулятор по-прежнему способен отличать платежи бизнеса от вывода денег за границу

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Нетипичные внешнеторговые операции российского бизнеса стали реже расцениваться Центробанком как попытки обналичить или вывести средства за рубеж, рассказал РБК глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, до кризиса и санкций практически любые изменения платежных цепочек компаниями квалифицировались как подозрительные операции, но сейчас это не так.

«Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши «фильтры» немного ослабили», — пояснил глава департамента ЦБ.

Тенденцию подтверждают в Росфинмониторинге. «По нашему мнению, банкам удалось настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительной деятельности клиентов с учетом изменения направленности трансграничных операций и характера внешнеэкономических операций. Подтверждением этому служит системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы о сомнительных операциях своих клиентов», — сказал РБК представитель финразведки.

Как изменились внешнеэкономические условия для бизнеса после санкций

После начала специальной военной операции на Украине российские компании столкнулись как с прямыми блокирующими санкциями, так и с секторальными ограничениями на экспорт или импорт продукции. Кроме того, в первых санкционных пакетах оказались крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, которые специализировались на работе с крупным бизнесом. Кредитные организации лишились возможности проводить платежи в долларах, евро, фунтах стерлингов из-за закрытия корреспондентских счетов в этих валютах. Десять организаций были отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что тоже снизило их возможности взаимодействовать с банками за рубежом. С проблемами в проведении платежей сталкивались и те, кто не попал под санкции, — некоторые западные банки еще весной прошлого года стали разрывать корреспондентские отношения с российскими игроками, писал РБК.

Чтобы восстановить возможность пропускать платежи за рубеж, участники рынка стали открывать корреспондентские счета в национальных валютах дружественных России стран. А власти разрешили бизнесу вести параллельный импорт — ввоз в страну подсанкционных товаров без согласия правообладателя через третьи страны, а также проводить расчеты с контрагентами-нерезидентами за наличные.

«Российские резиденты находятся в поиске новых путей расчетов с иностранными контрагентами, включая смену валют контрактов, привлечение посредников из разных юрисдикций. Усложнение цепочек расчетов связано как с расширением санкций, так и с опасениями вторичных санкций», — отмечает адвокат Forward Legal Илья Рыжаков. По его словам, бизнес выбирает цепочку расчетов по схеме «то, что работает здесь и сейчас».

«Основные платежи сейчас идут через дружественные страны, которые принимают российский рубль», — описывает ситуацию член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

«Отдельно необходимо выделить ситуации, когда иностранное законодательство не запрещает продажу товаров или услуг российским лицам, но ограничивает расчеты с ними. Сейчас практически невозможно найти европейского контрагента, который согласится получить платеж от российского подсанкционного банка», — добавляет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Как это повлияло на финансовый мониторинг в банках

Банки действительно стали лояльнее относиться к контролю за внешнеэкономическими операциями, говорят опрошенные РБК эксперты.

«Раньше для совершения крупных операций с участием посредников, особенно с небольшим оборотом и недолгой историей, запрашивалось большое количество документов и уточнялись дополнительные вопросы. Банки придерживались общих критериев для всех клиентов. Сейчас подход стал мягче и носит более индивидуальный характер — банки рассматривают ситуацию каждого клиента отдельно», — отмечает Винокурова.

Летом 2022 года Росфинмониторинг направлял в банки рекомендации, как отличать финансовые операции для обслуживания разрешенного параллельного импорта от подозрительных транзакций, нацеленных на обналичивание или незаконный вывод средств за рубеж.

С одной стороны, крупные банки стали пропускать платежи в дружественные юрисдикции без жесткого контроля, с другой — платежи в долларах и евро за рубеж сохранились в качестве исключений, описывает ситуацию Рыжаков. «Банки не готовы принимать на себя риск вторичных санкций и разрыва корреспондентских отношений с иностранными банками. Проще отказать в операции, чем нести ответственность в случае блокировки средств иностранным банком-корреспондентом», — объясняет юрист.

Есть «поблажки» к валютной выручке, потому что условия и сроки валютных контрактов стали меняться, продолжает член генсовета «Деловой России». «Основной вопрос сейчас заключается в репатриации валютной выручки. Особенно аномальная зона — это Индия, товарооборот с которой составляет более $40 млрд. А также Турция, где волатильность лиры зашкаливает, а курсы конвертации огромные. Поэтому сейчас главная проблема для экспортеров — это возврат экспортной выручки, она активно решается», — рассказывает Порошин.

Рыжаков называет новое антиотмывочное регулирование со стороны ЦБ гибким. «В ряде случаев ЦБ устраняется от регулирования, оставляя банкам возможность принимать решение самостоятельно», — замечает он. Порошин считает, что на ситуацию повлияла не только более лояльная позиция Банка России, но и желание кредитных организаций зарабатывать. «Для банков это очень серьезный заработок на комиссиях», — говорит он.

Повышает ли это риски обналичивания и вывода денег

По словам Ясинского, Банк России способен отличать усложнившиеся платежи реально функционирующего бизнеса от незаконного вывода средств за рубеж.

«Если мы видим, что есть встречное исполнение обязательства, вне зависимости от того, насколько сложна цепочка платежей, мы такие операции не квалифицируем как подозрительные», — сказал глава департамента ЦБ.

По данным Банка России, в 2022 году объем сомнительных операций с признаками вывода средств за рубеж оказался на минимуме за все время мониторинга — 36 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель упал на 16%. Падение в основном произошло за счет сокращения объема подозрительных авансовых платежей за импорт — с 27 млрд до 17 млрд руб. При этом вывод денег по схемам импорта через страны Таможенного союза подскочил более чем вдвое — с 5 млрд до 13 млрд руб.

Прирост никак не связан с разрешением бизнесу параллельно импорта, утверждает Ясинский: «Тема с платежами через страны Таможенного союза всегда была актуальной, поскольку они использовались как один из каналов вывода денег за рубеж. В данном случае такой рост произошел в силу того, что у организаторов подозрительных схем произошли трудности с выводом средств по иным каналам из-за санкций».

По данным Росфинмониторинга, в 2022–2023 годах объем подозрительных трансграничных операций снижается. «Сейчас как хозяйствующие субъекты, так и обслуживающие их кредитные организации крайне заинтересованы в сохранении доверительных отношений со своими партнерами из дружественных стран», — сказал РБК представитель ведомства.