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Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам

Клиенты не могут получить доступ к сейфам в отделениях, которые оказались закрыты на время ограничений из-за вируса. Некоторым банкам приходится открывать такие отделения «в индивидуальном порядке»
Фото: Daniel Reinhardt / Global Look Press

Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней. Клиентам советуют не посещать банковские офисы, но при необходимости решают вопросы «в индивидуальном порядке», рассказали РБК представители крупных банков.

Из-за коронавируса банки сократили количество регулярно работающих офисов и порекомендовали клиентам получать услуги дистанционно — по телефону или через мобильное приложение. Но некоторые клиенты крупных банков столкнулись с невозможностью получить деньги и документы из ячеек, которые находятся во временно закрытых отделениях. О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты ВТБ и банка «Санкт-Петербург» (1, 2, 3): по их словам, получить доступ к ячейке не получилось даже после общения со специалистами контакт-центров.

Услуги, связанные с сейфовыми ячейками или хранилищами, сотрудники банков могут оказывать только в отделениях в присутствии клиента или его представителя. Из-за пандемии нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, первый рабочий день наступит уже после майских праздников — 6 мая.

Банки закрыли часть отделений из-за коронавируса
Финансы

  • В среднем порядка 30% офисов, имеющих банковские ячейки, не будут работать с 6 по 30 апреля, сообщил РБК представитель Сбербанка. Он уточнил, что режим работы индивидуален для каждого офиса и может меняться. «Число обращений с подобными проблемами невелико. В первую очередь мы клиентам, конечно же, рекомендуем соблюдать меры безопасности и оставаться дома и посетить свою ячейку после окончания нерабочих дней. В экстренных ситуациях, когда клиент не может ждать, решаем вопрос с доступом в ячейку в индивидуальном порядке», — отметил представитель кредитной организации.
  • «Изначально мы планировали работу 180 дежурных точек, но, исходя из роста клиентопотока, с сегодняшнего дня их число увеличено до 500», — сказал представитель ВТБ 6 апреля. По его словам, клиенты могут получить доступ к банковским ячейкам даже в закрытых отделениях в индивидуальном порядке: «Для этого необходимо обратиться в контакт-центр банка и оставить заявку».
  • Больше половины отделений банка «Открытие» с банковскими ячейками входят в список дежурных, сообщил представитель банка. Попасть в неработающие офисы можно: «Для клиентов, которым необходим доступ в банковскую ячейку, размещенную в закрытом отделении, мы стараемся обеспечить возможность доступа в депозитарий по отдельному режиму работы, индивидуальному для каждого отделения», — сказал представитель «Открытия».
  • Промсвязьбанк заранее проинформировал клиентов, которые пользуются ячейками, об изменении графика работы офисов, отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ Наталья Волошина. «К нам не обращались клиенты с подобной проблемой», — указала она.
  • «Почти все наши продукты и услуги доступны клиентам дистанционно, исключение составляют только банковские ячейки, а также заключительная стадия сделок по ипотеке», — признает представитель Райффайзенбанка. По его словам, на 6 апреля все отделения с банковскими ячейками работали.
  • Представитель Россельхозбанка на вопрос о доступе к ячейкам уточнил, что с 6 апреля офисы будут работать по «специальному гибкому графику», который обновляется на сайте.
  • «Все офисы МКБ, оборудованные банковскими ячейками, работают в штатном режиме», — сообщил представитель Московского кредитного банка. Он напомнил, что заключить договор аренды ячейки можно только при личном обращении в отделение банка.
  • Банк «Санкт-Петербург» не ответил на запрос РБК.

Банки не будут брать плату за недоступные ячейки

Некоторые опрошенные кредитные организации не намерены брать плату с клиентов за дополнительные дни аренды ячеек из-за «карантинных» дней.

Послабления возможны, если срок хранения продлевается на время закрытия отделения, сообщили в Сбербанке.

«Вопрос с арендной платой будет решаться с каждым клиентом индивидуально и будет зависеть от намерения клиента пролонгировать договор или закрыть. Штрафные санкции на период ограничения режима работы отделений отменены», — отметил представитель «Открытия»

Промсвязьбанк по своей инициативе продлил срок использования ячеек, договор аренды которых заканчивался в марте или апреле, уточнила Волошина. Дополнительное время использования ячейки будет бесплатным для клиентов.

Как карантин и коронавирус отразились на работе банков

Банки во время нерабочих дней, продленных до 30 апреля, продолжают свою работу, так как относятся к числу системно значимых и жизнеобеспечивающих предприятий. ЦБ рекомендовал банкам работать в этот период как в новогодние праздничные дни. Сами банки частично оптимизировали работу своих офисов, закрыв часть из них.

Но в некоторых регионах кредитные организации столкнулись с проблемами: клиенты не могут попасть даже в работающие отделения, не нарушив требования местных властей о самоизоляции. Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмами в правительство и Центральный банк с просьбой повлиять на ситуацию (документы есть у РБК).

По мнению участников рынка, посещение банковских отделений или банкомата должно считаться обоснованной причиной для выхода на улицу. В список неотложных операций АБР также предложила включить открытие банковских счетов, внесение наличных на счет для покупки медикаментов или продуктов, снятие наличных для тех же целей и получение банковских карт.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Евгения Чернышова
Теги: банки, коронавирус, услуги, сейфовые ячейки
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