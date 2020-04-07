Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам

Клиенты не могут получить доступ к сейфам в отделениях, которые оказались закрыты на время ограничений из-за вируса. Некоторым банкам приходится открывать такие отделения «в индивидуальном порядке»

Фото: Daniel Reinhardt / Global Look Press

Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней. Клиентам советуют не посещать банковские офисы, но при необходимости решают вопросы «в индивидуальном порядке», рассказали РБК представители крупных банков.

Из-за коронавируса банки сократили количество регулярно работающих офисов и порекомендовали клиентам получать услуги дистанционно — по телефону или через мобильное приложение. Но некоторые клиенты крупных банков столкнулись с невозможностью получить деньги и документы из ячеек, которые находятся во временно закрытых отделениях. О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты ВТБ и банка «Санкт-Петербург» (1, 2, 3): по их словам, получить доступ к ячейке не получилось даже после общения со специалистами контакт-центров.

Услуги, связанные с сейфовыми ячейками или хранилищами, сотрудники банков могут оказывать только в отделениях в присутствии клиента или его представителя. Из-за пандемии нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, первый рабочий день наступит уже после майских праздников — 6 мая.