Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам
Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней. Клиентам советуют не посещать банковские офисы, но при необходимости решают вопросы «в индивидуальном порядке», рассказали РБК представители крупных банков.
Из-за коронавируса банки сократили количество регулярно работающих офисов и порекомендовали клиентам получать услуги дистанционно — по телефону или через мобильное приложение. Но некоторые клиенты крупных банков столкнулись с невозможностью получить деньги и документы из ячеек, которые находятся во временно закрытых отделениях. О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты ВТБ и банка «Санкт-Петербург» (1, 2, 3): по их словам, получить доступ к ячейке не получилось даже после общения со специалистами контакт-центров.
Услуги, связанные с сейфовыми ячейками или хранилищами, сотрудники банков могут оказывать только в отделениях в присутствии клиента или его представителя. Из-за пандемии нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, первый рабочий день наступит уже после майских праздников — 6 мая.
- В среднем порядка 30% офисов, имеющих банковские ячейки, не будут работать с 6 по 30 апреля, сообщил РБК представитель Сбербанка. Он уточнил, что режим работы индивидуален для каждого офиса и может меняться. «Число обращений с подобными проблемами невелико. В первую очередь мы клиентам, конечно же, рекомендуем соблюдать меры безопасности и оставаться дома и посетить свою ячейку после окончания нерабочих дней. В экстренных ситуациях, когда клиент не может ждать, решаем вопрос с доступом в ячейку в индивидуальном порядке», — отметил представитель кредитной организации.
- «Изначально мы планировали работу 180 дежурных точек, но, исходя из роста клиентопотока, с сегодняшнего дня их число увеличено до 500», — сказал представитель ВТБ 6 апреля. По его словам, клиенты могут получить доступ к банковским ячейкам даже в закрытых отделениях в индивидуальном порядке: «Для этого необходимо обратиться в контакт-центр банка и оставить заявку».
- Больше половины отделений банка «Открытие» с банковскими ячейками входят в список дежурных, сообщил представитель банка. Попасть в неработающие офисы можно: «Для клиентов, которым необходим доступ в банковскую ячейку, размещенную в закрытом отделении, мы стараемся обеспечить возможность доступа в депозитарий по отдельному режиму работы, индивидуальному для каждого отделения», — сказал представитель «Открытия».
- Промсвязьбанк заранее проинформировал клиентов, которые пользуются ячейками, об изменении графика работы офисов, отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ Наталья Волошина. «К нам не обращались клиенты с подобной проблемой», — указала она.
- «Почти все наши продукты и услуги доступны клиентам дистанционно, исключение составляют только банковские ячейки, а также заключительная стадия сделок по ипотеке», — признает представитель Райффайзенбанка. По его словам, на 6 апреля все отделения с банковскими ячейками работали.
- Представитель Россельхозбанка на вопрос о доступе к ячейкам уточнил, что с 6 апреля офисы будут работать по «специальному гибкому графику», который обновляется на сайте.
- «Все офисы МКБ, оборудованные банковскими ячейками, работают в штатном режиме», — сообщил представитель Московского кредитного банка. Он напомнил, что заключить договор аренды ячейки можно только при личном обращении в отделение банка.
- Банк «Санкт-Петербург» не ответил на запрос РБК.