ЦБ раскрыл первые требования к банкам за пределами «Базеля»

С 2026 года российские банки должны будут перейти на соблюдение нового, национального, норматива краткосрочной ликвидности. По мнению ЦБ, прежний норматив по международным стандартам не сработал «в российских реалиях»

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Российские банки с 2026 года должны будут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ), который будет рассчитываться не по международным Базельским стандартам («Базель III» или просто «Базель»), следует из консультативного доклада Банка России (.pdf). Регулятор представил концепцию нового показателя и правила его расчета. Предполагается, что норматив получит порядковый номер Н8. Отступление от «Базеля» и переход на новый национальный норматив ЦБ объяснил тем, что оригинальный, базельский, НКЛ не улучшил структуру балансов банков «в российских реалиях».

Что такое НКЛ и зачем он нужен Норматив краткосрочной ликвидности отражает запас высоколиквидных активов (ВЛА) на балансе банка, который тот может потратить на исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками в случае серьезного кризиса. «Подушка безопасности» рассчитана на срок в 30 календарных дней и должна составлять 100%. Международный Базельский комитет по банковскому надзору разработал НКЛ (LCR) после глобального финансового кризиса 2008 года. В России норматив стал обязательным для системно значимых кредитных организаций с 1 января 2016 года.

Почему встал вопрос о замене «Базеля»

Как отмечается в докладе ЦБ, еще с начала внедрения НКЛ российские банки испытывали недостаток высоколиквидных активов, отвечающих достаточно жестким требованиям «Базеля». Чтобы игроки могли соблюдать норматив, регулятор разрешал им учитывать в его расчете специальные безотзывные кредитные линии (БКЛ) от ЦБ. Кроме того, в кризис 2022 года Банк России давал участникам рынка возможность временно не соблюдать НКЛ на уровне 100%. Но последние шоки на финансовом рынке и его перестройка в условиях санкций запустили дискуссию об изменении регулирования банков «с приоритетом российской специфики».

Банк России «никогда не воспринимал «Базель III» как Священное Писание», сказал в мае 2022 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, пообещав рынку адаптированное регулирование.

Тогда же глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что следование принципам «Базель III» «во многом становится абсурдным», и предложил создать вместо него российский аналог под названием «Воронеж I». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ответ ему сказала, что регулятор не планирует отказываться от Базельских стандартов, но учтет российскую специфику.

Как отмечается в докладе, Банк России проанализировал применение участниками рынка норматива краткосрочной ликвидности в 2022 году и выявил несколько ключевых недостатков НКЛ, которые проявились в российских условиях:

Базельский стандарт предполагает, что НКЛ на уровне 100% позволит банку пережить финансовый кризис в одной или нескольких юрисдикциях без помощи государства или регулятора. «С учетом специфики российской финансовой системы это недостижимо: в ситуации кризиса наши банки не могут рассчитывать на рыночное рефинансирование даже своих ликвидных активов», — говорится в докладе. Иными словами, даже 100-процентный запас высоколиквидных активов по нормативу не гарантирует, что банк сможет их реализовать для покрытия оттока ликвидности.

ЦБ указал на «крайне жесткие» требования «Базеля» по составу высоколиквидных активов, которые можно включать в расчет НКЛ. «В целом в России весьма мало активов, соответствующих критериям ВЛА в базельском опре­делении», — констатирует регулятор.

Базельский НКЛ рассчитан скорее на сценарий глобального кризиса. Масштабные оттоки средств физлиц и юрлиц, сопоставимые с заложенными в норматив коэффициентами, в России случались, указал ЦБ. «Однако разовая реализация предполагаемых НКЛ оттоков в кризисные периоды не должна приводить к необходимости поддержания избыточной «по­душки безопасности» на постоянной основе даже в спокойные времена», — говорится в докладе. ЦБ также отметил «национальные особенности ресурсной базы» российских банков — например, зависимость от средств государства.

Регулятор также признал, что безотзывные кредитные линии как дополнительный инструмент поддержки не позволили российским банкам адаптироваться к базельскому НКЛ. «Зависимость банков от них не снизилась: доступ к такому источнику ликвидности дестимулировал банки к автономному соблюдению норматива (без БКЛ)», — говорится в докладе.

Как будет рассчитываться новый норматив

На начальном этапе новый НКЛ должны будут соблюдать только системно значимые банки (сейчас их 13), как это действует и с базельским НКЛ. При этом ЦБ допускает распространение требований по нормативу на весь сектор, хотя вопрос будет прорабатываться отдельно.

Регулятор намерен пересмотреть «глубину стрессового сценария», которая закладывается в расчет НКЛ. Вместо глобального системного и индивидуального кризисов, предусмотренных «Базелем», будут применяться средний системный и значительный индивидуальный.

«Во время системного кризиса российским банкам сложно продать или рефинансировать на рынке даже ОФЗ: в этом случае при нехватке ликвидности ее предоставляет Банк России как кредитор последней инстанции. Держать существенную часть привлеченных ресурсов в виде денежных средств и их эквивалентов банкам невыгодно. Тем не менее они должны иметь определенный запас прочности в виде буфера ВЛА, а также механизмы управления риском ликвидности, чтобы преодолевать последствия среднего по силе системного стресса или индивидуального стресса без опоры исключительно на ликвидность от Банка России», — объясняется в докладе.

Сейчас в числителе базельского НКЛ учитываются только высоколиквидные активы и дополнительные инструменты ликвидности вроде БКЛ, а в знаменателе — чистые оттоки денежных средств по активам и обязательствам банка на горизонте 30 дней.

В новом нормативе предлагается, в частности, включить в числитель не только высоколиквидные активы, но и чистые остатки на коротких депозитах, которые банки размещают в других кредитных организациях или в ЦБ. «Таким образом, в числителе будет вся доступная банку ликвидность, легко аккумулируемая в условиях стресса», — поясняется в докладе. Знаменатель тоже будет скорректирован так, что оттоки средств клиентов с небольшими «чеками» (вклады физлиц до 1,4 млн руб., средства юрлиц в размере менее 1% обязательств банка) будут меньше влиять на снижение НКЛ, чем, например, потери из-за ухода крупных вкладчиков, корпораций или сокращения остатков госсредств на балансе банка.

Кроме того, ЦБ предложил существенно расширить перечень высоколиквидных активов, которые можно будет использовать для расчета НКЛ. ВЛА по-прежнему будут делиться на три группы (от более «ценных», которые учитываются без дисконта, к менее качественным). В частности, ипо­течные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ» будут учитываться с меньшим дисконтом, как и корпоративные облигации с рейтингами не ниже «ruA-» на национальной шкале. В состав ВЛА могут включить субфедеральные и муниципальные облигации, а также корпоративные бонды с национальными рейтингами от «ruBBB+» до «ruBBB­» (с дисконтом 30–50%). Единственное, что ЦБ намерен убрать из перечня высоколиквидных активов, — это акции из-за «их высокой волатильности, особенно в случае стресса».

Банк России также готов пересмотреть минимально допустимое значение норматива и снизить его со 100 до 80%, а также разрешать кредитным организациям нарушать национальный НКЛ без санкций в виде отзыва лицензии на срок до шести операционных дней. В этой ситуации банк будет находиться в так называемой оранжевой зоне — платить штраф за нарушение и отчислять повышенные взносы в Фонд страхования вкладов.

Когда НКЛ заработает и как это повлияет на рынок

По задумке ЦБ, обсуждение нового норматива продолжится с участниками рынка в течение всего 2024 года. Внедрение НКЛ потребует изменения законодательства. Предполагается, что соответствующие поправки будут внесены в Госдуму или правительство в конце этого года, а на следующий намечен сбор данных о готовности банков применять новый норматив. Переход на него намечен на 2026 год. В докладе не указано, сохранится ли обязанность системно значимых банков соблюдать одновременно и базельский НКЛ.

Внедрение национального НКЛ приведет к росту высоколиквидных активов на балансе системно значимых банков на 1,6 трлн руб., до 9,5 трлн, рассчитывает ЦБ. По его прогнозу, от перехода на новый показатель выиграют банки со значительной долей средств юрлиц в пассивах. У девяти банков из 12 системно значимых (для калибровки норматива данные предоставили не все банки) национальный НКЛ будет в итоге выше, чем базельский, говорится в докладе ЦБ.