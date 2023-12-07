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Форум «Россия зовет!» ,  
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В ВТБ сообщили, что юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

Зампред ВТБ Горшков: юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
В валютном кошельке россиян в ВТБ по-прежнему лидирует доллар, однако юань смог потеснить евро со второго места, рассказал зампред банка. По его словам, на долю юаня уже приходится 24%, а в конце года она вырастет до 25%
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Доллар/Рубль USD/RUB ₽92,473 -0,37% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

По итогам января—ноября портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте вырос более чем в два раза, до 12,7 млрд юаней. В результате ее доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и обогнала долю евро, сообщил зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в валютном кошельке россиян по-прежнему лидирует доллар, однако так называемые мягкие валюты, прежде всего юань, активно наращивают свои позиции. «Сегодня на его долю в валютном портфеле ВТБ приходится уже более 24%, что превышает показатели евро в 17%. По прогнозам ВТБ, к концу года «китаец» с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях клиентов и уверенно потеснит со второй позиции евро», — заявил Горшков.

Зампред ВТБ отметил, что в настоящее время все больше вкладчиков стремятся конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро. «Подавляющее большинство россиян выбирают для этого сберегательные продукты в рублях. В розничном портфеле сбережений ВТБ они занимают уже порядка 90%», — добавил он.

На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц, отметил представитель ВТБ. «Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь юань. Прогнозируем, что по итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке увеличится на 60% и достигнет 70 млрд юаней», — заключил он.

95% торговых операций между Россией и Китаем прошли в рублях и юанях
Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

На фоне западных санкций Китай стал для России крупнейшим источником импорта и покупателем экспорта. Товарооборот двух стран по итогам прошлого года достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021-м. По данным таможни КНР, в январе—ноябре 2023 года товарооборот между Китаем и Россией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7% — до $218,17 млрд, что является абсолютным рекордом.

Москва неоднократно заявляла о стремлении избавиться от доллара в экономике. В 2018 году власти утвердили план по дедолларизации в России, все меры планировалось реализовать до 2024 года. Тогда президент Владимир Путин заявил, что у России нет цели уходить от использования доллара, но нестабильность расчетов в этой валюте вызывает желание создать системы расчета в другой валюте у многих государств.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВТБ юань «Россия зовет!»

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