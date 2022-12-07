Freedom Holding заявил о «ручных» проверках россиян в зарубежных банках

Из-за санкций банки вручную проверяют операции россиян, рассказал владелец Freedom Holding Тимур Турлов. Теперь открытие счетов им может занимать до нескольких недель

Тимур Турлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Все финансовые операции россиян проходят через ручной комплаенс крупных банков-корреспондентов, даже если их счета открыты в иностранном банке. Об этом в интервью РБК рассказал главный исполнительный директор и основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов. В конце октября группа со штаб-квартирой в Казахстане продала свои российские активы — инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Турлов ранее говорил, что часть клиентов из России решили открыть счета в казахстанской юрисдикции.

«Сейчас банки-корреспонденты проверяют абсолютно все операции россиян, даже если те совершают их со своего счета в иностранном банке. Платежи всех граждан РФ через любые крупные банки-корреспонденты проходят через ручной комплаенс. В связи с этим увеличились сроки проведения операций клиентов из России и выросло число отказов», — сказал Турлов. Он отметил, что из-за этого «Фридом Финанс» вынужден тщательнее проверять клиентов, которые переходят в казахстанскую юрисдикцию из российской, чтобы не создалась ситуация, при которой банки-корреспонденты прекратили бы сотрудничество с казахстанским банком и брокером.

Как следствие, срок открытия карт в казахстанском банке «Фридом Финанс» для россиян увеличился и длится от нескольких дней до нескольких недель, продолжает Турлов: «Для сравнения: жителям Казахстана мы можем открыть счет за несколько минут полностью онлайн, им для этого не нужно даже приезжать в офис».

Турлов отмечает, что после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации число россиян, приехавших в Казахстан, было гораздо выше, чем в феврале—марте 2022 года, если сравнивать очереди в отделения «Фридом Финанс» из тех, кто хотел открыть карты международных платежных систем. При этом среди тех, кто обращался за картами банка во вторую волну, были люди, у которых близкие родственники находятся под санкциями, рассказал Турлов.

«Из-за этого нам приходилось им отказывать. При наличии у потенциального клиента близких родственников, которые находятся под блокирующими санкциями, его обслуживание становится слишком сложным для банка. Вероятность получить обвинение в помощи обхода санкций становится невероятно высокой. На самом деле это уже коллективная ответственность, потому что все близкие родственники и коллеги попавшего под санкции лица автоматически становятся невероятно сложными клиентами для любого банка, таким минным полем. Заработать на таком клиенте можно немного, а получить штраф в несколько сотен миллионов долларов от западных регуляторов — легко», — говорит он.

Если еще в прошлом году «шансы взять на обслуживание людей под санкциями были минимальны из-за небольшого списка подсанкционных лиц», то сейчас, «когда количество подсанкционных лиц исчисляется сотнями, всех уже невозможно запомнить», добавляет Турлов. Поэтому банку для этого необходима автоматизированная система проверки на все международные санкции.

Помогут ли россиянам иностранные счета

Россияне начали массово открывать счета в иностранных юрисдикциях с начала 2022 года после ввода западными странами масштабных санкций на российский финансовый рынок из-за начала специальной военной операции России на Украине. В результате из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, чьи карты перестали работать за границей, также российские банки начали отключать от корреспондентских счетов в иностранных кредитных организациях и от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. На данный момент от нее отключены Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ, РСХБ и Совкомбанк. Все это привело к тому, что у россиян возникли сложности с безналичной оплатой за границей и международными переводами денежных средств.

Россиянам сейчас особенно рискованно открывать счета и хранить деньги в банках тех стран, которые вводят санкции против России, так как их активы могут быть заблокированы, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова.

По мнению партнера и адвоката юридической компании «Сотби» Варвары Кнутовой, использовать счета банков из дружественных стран в краткосрочной перспективе может быть оправданно для каких-либо тактических задач, однако в долгосрочной перспективе такой выбор нельзя назвать дальновидным. «Данные юрисдикции, к сожалению, подвержены крайне высокой политической турбулентности», — считает она, при этом от рисков заморозки и блокировки денежных средств нельзя застраховаться на 100%.

Санкционный комплаенс предусматривает не только сверку с санкционными списками, но и проверку отправителей и получателей платежей, IP-адресов и проведение due diligence в отношении клиентов, а сроки проведения таких проверок не регламентированы, говорит Винокурова.

Цель проверок — не быть привлеченным к ответственности за нарушение санкционных режимов. Также банки рискуют быть отключенными от международных платежных систем SWIFT и SEPA (общее пространство для платежей в евро), добавляет Кнутова.