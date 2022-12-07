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Война санкций ,  
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Freedom Holding заявил о «ручных» проверках россиян в зарубежных банках

Из-за санкций банки вручную проверяют операции россиян, рассказал владелец Freedom Holding Тимур Турлов. Теперь открытие счетов им может занимать до нескольких недель
Тимур Турлов
Тимур Турлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Все финансовые операции россиян проходят через ручной комплаенс крупных банков-корреспондентов, даже если их счета открыты в иностранном банке. Об этом в интервью РБК рассказал главный исполнительный директор и основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов. В конце октября группа со штаб-квартирой в Казахстане продала свои российские активы — инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Турлов ранее говорил, что часть клиентов из России решили открыть счета в казахстанской юрисдикции.

«Сейчас банки-корреспонденты проверяют абсолютно все операции россиян, даже если те совершают их со своего счета в иностранном банке. Платежи всех граждан РФ через любые крупные банки-корреспонденты проходят через ручной комплаенс. В связи с этим увеличились сроки проведения операций клиентов из России и выросло число отказов», — сказал Турлов. Он отметил, что из-за этого «Фридом Финанс» вынужден тщательнее проверять клиентов, которые переходят в казахстанскую юрисдикцию из российской, чтобы не создалась ситуация, при которой банки-корреспонденты прекратили бы сотрудничество с казахстанским банком и брокером.

Как следствие, срок открытия карт в казахстанском банке «Фридом Финанс» для россиян увеличился и длится от нескольких дней до нескольких недель, продолжает Турлов: «Для сравнения: жителям Казахстана мы можем открыть счет за несколько минут полностью онлайн, им для этого не нужно даже приезжать в офис».

Турлов отмечает, что после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации число россиян, приехавших в Казахстан, было гораздо выше, чем в феврале—марте 2022 года, если сравнивать очереди в отделения «Фридом Финанс» из тех, кто хотел открыть карты международных платежных систем. При этом среди тех, кто обращался за картами банка во вторую волну, были люди, у которых близкие родственники находятся под санкциями, рассказал Турлов.

«Из-за этого нам приходилось им отказывать. При наличии у потенциального клиента близких родственников, которые находятся под блокирующими санкциями, его обслуживание становится слишком сложным для банка. Вероятность получить обвинение в помощи обхода санкций становится невероятно высокой. На самом деле это уже коллективная ответственность, потому что все близкие родственники и коллеги попавшего под санкции лица автоматически становятся невероятно сложными клиентами для любого банка, таким минным полем. Заработать на таком клиенте можно немного, а получить штраф в несколько сотен миллионов долларов от западных регуляторов — легко», — говорит он.

Если еще в прошлом году «шансы взять на обслуживание людей под санкциями были минимальны из-за небольшого списка подсанкционных лиц», то сейчас, «когда количество подсанкционных лиц исчисляется сотнями, всех уже невозможно запомнить», добавляет Турлов. Поэтому банку для этого необходима автоматизированная система проверки на все международные санкции.

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Помогут ли россиянам иностранные счета

Россияне начали массово открывать счета в иностранных юрисдикциях с начала 2022 года после ввода западными странами масштабных санкций на российский финансовый рынок из-за начала специальной военной операции России на Украине. В результате из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, чьи карты перестали работать за границей, также российские банки начали отключать от корреспондентских счетов в иностранных кредитных организациях и от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. На данный момент от нее отключены Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ, РСХБ и Совкомбанк. Все это привело к тому, что у россиян возникли сложности с безналичной оплатой за границей и международными переводами денежных средств.

Россиянам сейчас особенно рискованно открывать счета и хранить деньги в банках тех стран, которые вводят санкции против России, так как их активы могут быть заблокированы, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова.

По мнению партнера и адвоката юридической компании «Сотби» Варвары Кнутовой, использовать счета банков из дружественных стран в краткосрочной перспективе может быть оправданно для каких-либо тактических задач, однако в долгосрочной перспективе такой выбор нельзя назвать дальновидным. «Данные юрисдикции, к сожалению, подвержены крайне высокой политической турбулентности», — считает она, при этом от рисков заморозки и блокировки денежных средств нельзя застраховаться на 100%.

Санкционный комплаенс предусматривает не только сверку с санкционными списками, но и проверку отправителей и получателей платежей, IP-адресов и проведение due diligence в отношении клиентов, а сроки проведения таких проверок не регламентированы, говорит Винокурова.

Цель проверок — не быть привлеченным к ответственности за нарушение санкционных режимов. Также банки рискуют быть отключенными от международных платежных систем SWIFT и SEPA (общее пространство для платежей в евро), добавляет Кнутова.

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