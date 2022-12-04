Экс-владелец «Фридом Финанс» рассказал о сделке по уходу из России

Российский бизнес Freedom Holding был продан по балансовой стоимости, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. «Я не могу сказать, что мы довольны ценой», — признал он

Тимур Турлов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Сделка по продаже российского банка и инвестиционной компании «Фридом Финанс» прошла при оценке актива «в размере собственного капитала бизнеса», то есть в размере средств на его счетах и стоимости принадлежащих ему активов, рассказал в интервью РБК глава Freedom Holding (ранее владела российскими активами) Тимур Турлов. Сумма сделки, на которую компания пошла из-за санкционных рисков в российском финансовом секторе, составила $140 млн, покупателем выступил заместитель директора инвесткомпании «Фридом Финанс» Максим Повалишин. После завершения продажи компания и банк стали работать под брендом «Цифра».

Турлову принадлежит 71% холдинга, чья штаб-квартира находится в Алма-Ате. В конце июня он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. Forbes оценивал состояние Турлова более чем в $2 млрд.

«Безусловно, нам казалось, что тот бизнес, который мы строим, должен оцениваться выше остаточной стоимости. И у нас была надежда, что все то, что мы создаем, стоит больше, чем средства на наших счетах и недвижимость, которой мы владели. Поэтому я не могу сказать, что мы довольны ценой, но мы рады продаже в целом», — поделился Турлов.

Впрочем, в текущих условиях балансовая стоимость бизнеса — «не самое страшное, что можно было получить», отметил собеседник РБК. «По крайней мере мы знаем, что огромное количество компаний, которые теперь вынуждены срочно распродавать свои активы, получили очень большие дисконты даже к стоимости капитала», — указал он.

Сделка выстроена таким образом, что непосредственно деньгами Freedom Holding получит от Повалишина $33 млн. Эти средства новый владелец планирует привлечь за счет продажи акций холдинга, полагает Турлов.

«Максим Повалишин не является крупным акционером холдинга. Я не знаю, сколько у него акций. Публично эта информация не раскрывалась в соответствии с правилами, потому что ему принадлежит пакет менее 5%», — уточнил он (информация о владении свыше этой доли должна раскрываться публично). Сам холдинг выкупать акции у Повалишина не будет, подчеркнул Турлов: «Полагаю, что бумаги могут быть проданы на открытом рынке». Еще $107 млн, учитываемые в сделке, являются обязательствами Freedom Holding перед российским подразделением за выкуп у него казахстанской «Фридом Финанс».

В холдинге не исключают своего возвращения «в случае восстановления в России дипломатических международных отношений», но начинать придется «с нуля», заключил Турлов.

Сколько мог стоить российский бизнес Freedom Holding

Для оценки рыночной стоимости финансовой организации, где якорным бизнесом является предоставление розничных инвестиционных услуг, важно исходить из темпов роста клиентской базы и брокерского бизнеса, отмечает независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, банк, входящий в группу, также ориентирован на инвестиционный бизнес и служит целям привлечения и обслуживания клиентов с более консервативным риск-профилем.

«На начало 2022 года чистые активы ИК «Фридом Финанс» составляли 13,4 млрд руб., а капитал дочернего банка — 1,5 млрд руб. Индикативная цена сделки составляет порядка 8,5 млрд руб. Таким образом, мультипликатор составляет 0,63х», — приводит расчеты Бархота. На фоне текущих рыночных мультипликаторов цену сделки можно назвать достойной, полагает он.

В пользу дисконтов к стоимости, по словам Бархоты, говорит значительный объем рыночного риска, связанного с обесценением инвестиционных активов, а также замедлением роста клиентской базы одновременно со снижением среднего инвестиционного чека на фоне конъюнктурных колебаний. При этом продажу российских активов человеку из холдинга эксперт считает хорошим сигналом для клиентов и рыночных инвесторов.

На бирже NASDAQ торгуются акции Freedom Holding (то есть всей группы, а не бывшей ее российской части). К вечеру 2 декабря цена одной акции составляла $62,85, рыночная капитализация — $3,74 млрд.