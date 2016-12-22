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Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян
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Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян
Финансы, 08:22
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Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян
Group-IB обнаружила хакерские группы, собирающие в интересах других стран сведения для введения санкций против граждан России. По данным источников РБК, из-за находок хакеров уже было «2–3 случая ввода санкций»
Фото: Malte Ossowski / DPA / ТАСС

На территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции США и других стран, сообщил на конференции AntiFraud Russia Илья Сачков, глава компании Group-IB, специализирующейся на раскрытии киберпреступлений.

«Их задача — пополнять санкционные американские списки, а не воровать деньги из банка. Совершенно другая цель атаки», — подчеркнул он.

«Два или даже три подобных случая в России, когда таким образом вводили санкции, уже точно были», — сказал РБК источник на рынке кибербезопасности, отметив, что хакеры проникают в банки, чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции. «Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», — отметил он.

Другой собеседник РБК в сфере кибербезопасности тоже знает о таких случаях. «Это [работа хакеров для поиска информации, способствующей включению россиян в санкционные списки] похоже на правду», — отметил он.

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Руководитель подразделения ЦБ по кибербезопасности «ФинЦЕРТ» Артем Калашников отказался комментировать РБК эту тему, пресс-служба ЦБ на официальный запрос не ответила. В Group-IB информацию о конкретных случаях хакерских атак в России с целью введения санкций приводить не стали.

В мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах, которая может использоваться для пополнения санкционных списков разных стран, а не только США и ЕС, пояснил РБК суть своего выступления Илья Сачков. Эти группы работают не только в России. По данным Group-IB, в топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входят Китай, Северная Корея и Иран.

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Информация, которую собирает хакер о своих жертвах, зависит от конкретно поставленной задачи, указал Сачков. Речь, по его словам, идет не только о банках. Для сбора информации используются компании из разных секторов, а также их партнеры и подрядчики, которых проще взломать, чтобы добраться до необходимых данных. «Их действия [хакерских групп] направлены на обеспечение долговременного присутствия в сетях объектов критической инфраструктуры (энергетического, ядерного, водного, авиационного и других секторов), а также в банках», — отметил Сачков, указав, что в Group-IB встречались с ситуацией, когда компания-жертва была под контролем хакеров около года, не подозревая об этом.

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Сведения о деятельности проправительственных хакерских групп в финансовой сфере в публичный доступ попадают нечасто. Больше года назад, в апреле 2017 года, хакерская группа TheShadowBrokers раскрыла документы, свидетельствующие о вмешательстве Агентства национальной безопасности (АНБ) США в финансовые системы стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Из опубликованных материалов следовало, что АНБ получило доступ к системе банковских переводов SWIFT, через которую следило за денежными потоками банков. Целями американкой разведки были банки в Кувейте, Бахрейне и Палестине, писал в своем блоге основатель компании Comae Technologies Мэтт Сюиш, следивший за деятельностью TheShadowBrokers в 2016 году. SWIFT опровергала факт проникновения в свои системы.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: хакеры , санкции
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