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Рынок российского госдолга преодолел провал после санкций против UC Rusal
Рынку госдолга потребовалось полтора года, чтобы отыграть падение, спровоцированное американскими санкциями против UC Rusal в 2018 году. К концу октября 2019 года кривая доходностей ОФЗ вернулась на досанкционный уровень

В октябре иностранные инвесторы заметно увеличили вложения в российский госдолг: доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за месяц выросла на 2,4 п.п. (или на 233 млрд руб.) — до 31,4%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Это максимум с мая 2018 года, когда она составила 32,3%. После введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года она стала сокращаться и на начало текущего года достигла минимальных за 2,5 года 24,4%, но затем вновь перешла к росту.

Стоимость российского госдолга в последние недели постоянно обновляет исторические максимумы. Индекс российских гособлигаций RGBI во вторник, 5 ноября, впервые в истории закрылся выше отметки в 150 пунктов. Индекс полной доходности российских гособлигаций, который учитывает выплаченные по бондам купоны и их реинвестиции, во вторник также закрылся на очередном максимуме в 557,27 пунктов. В среду, 6 ноября, оба индекса закрылись чуть ниже достигнутых пиков.

Интерес иностранцев к аукционам ОФЗ после резкого сокращения месяцем ранее (до 19%) вновь вернулся средним для 2019 года значениям, указывает ЦБ: их доля увеличилась до 37%. Правда, больше всего ОФЗ нерезиденты и дочерние иностранные банки покупали не на аукционах Минфина, а на внебиржевых торгах. Иностранцы увеличили вложения в 25 выпусков из 32, отмечается в обзоре, и интересовались прежде всего «длинными» бумагами: средний срок государственных бондов до погашения на руках у иностранцев за месяц увеличился на 0,09 года — до 7,55 года.

Кривая доходности ОФЗ в октябре продолжила снижаться: доходности по самым ликвидным выпускам снизились на 56 б.п. На конец месяца она опустилась ниже уровня начала апреля 2018 года — момента до введения санкций в отношении UC Rusal, пишет ЦБ. Сильнее всего снизились доходности по долгосрочным бумагам — со сроками погашения от 5 до 15 лет. Незадолго до введения санкций доля иностранцев в ОФЗ достигла исторического максимума в 34,5%.

Доходности ОФЗ снижаются вместе со смягчением денежно-кредитных условий, напоминает регулятор. Начиная с июня, ЦБ четырежды снизил ключевую ставку: в июне, июле и сентябре — по 25 б.п., в октябре — сразу на 50 б.п. Он все еще видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, заявила в четверг на заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре 2019 года доходности ОФЗ снизились на 12 б.п., в августе — на 18 б.п., писал ЦБ ранее.

В начале августа 2019 года США расширили санкции против России: запретили американским финансовым компаниям приобретать российские евробонды (но не ОФЗ) при первичном размещении. Однако нервозность на рынке ОФЗ после известия об этом продлилась всего один день, отмечал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОФЗ, нерезиденты, ЦБ
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