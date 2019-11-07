Рынок российского госдолга преодолел провал после санкций против UC Rusal

Рынку госдолга потребовалось полтора года, чтобы отыграть падение, спровоцированное американскими санкциями против UC Rusal в 2018 году. К концу октября 2019 года кривая доходностей ОФЗ вернулась на досанкционный уровень

В октябре иностранные инвесторы заметно увеличили вложения в российский госдолг: доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за месяц выросла на 2,4 п.п. (или на 233 млрд руб.) — до 31,4%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Это максимум с мая 2018 года, когда она составила 32,3%. После введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года она стала сокращаться и на начало текущего года достигла минимальных за 2,5 года 24,4%, но затем вновь перешла к росту.

Стоимость российского госдолга в последние недели постоянно обновляет исторические максимумы. Индекс российских гособлигаций RGBI во вторник, 5 ноября, впервые в истории закрылся выше отметки в 150 пунктов. Индекс полной доходности российских гособлигаций, который учитывает выплаченные по бондам купоны и их реинвестиции, во вторник также закрылся на очередном максимуме в 557,27 пунктов. В среду, 6 ноября, оба индекса закрылись чуть ниже достигнутых пиков.

Интерес иностранцев к аукционам ОФЗ после резкого сокращения месяцем ранее (до 19%) вновь вернулся средним для 2019 года значениям, указывает ЦБ: их доля увеличилась до 37%. Правда, больше всего ОФЗ нерезиденты и дочерние иностранные банки покупали не на аукционах Минфина, а на внебиржевых торгах. Иностранцы увеличили вложения в 25 выпусков из 32, отмечается в обзоре, и интересовались прежде всего «длинными» бумагами: средний срок государственных бондов до погашения на руках у иностранцев за месяц увеличился на 0,09 года — до 7,55 года.

Кривая доходности ОФЗ в октябре продолжила снижаться: доходности по самым ликвидным выпускам снизились на 56 б.п. На конец месяца она опустилась ниже уровня начала апреля 2018 года — момента до введения санкций в отношении UC Rusal, пишет ЦБ. Сильнее всего снизились доходности по долгосрочным бумагам — со сроками погашения от 5 до 15 лет. Незадолго до введения санкций доля иностранцев в ОФЗ достигла исторического максимума в 34,5%.

Доходности ОФЗ снижаются вместе со смягчением денежно-кредитных условий, напоминает регулятор. Начиная с июня, ЦБ четырежды снизил ключевую ставку: в июне, июле и сентябре — по 25 б.п., в октябре — сразу на 50 б.п. Он все еще видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, заявила в четверг на заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре 2019 года доходности ОФЗ снизились на 12 б.п., в августе — на 18 б.п., писал ЦБ ранее.