Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

В Сбербанке пояснили, что сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов его экосистемы

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Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сделка предполагает выкуп у текущих владельцев 100% сервиса, юридические документы уже подписаны. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 года, уточнил представитель Сбербанка.

Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».

После закрытия сделки банк займется модернизацией продуктовой и технологической платформы, выходом в новые бизнес-сегменты, которые будут включать индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов. Курировать Rabota.ru после полного оформления сделки будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

«Конкуренция на рынке труда растет. Компании конкурируют за лучших работников, а работники ищут лучшего работодателя. Хорошая, стабильная и интересная работа, достойное вознаграждение становятся все большей ценностью практически для любого человека», — пояснил выбор Сбербанка первый заместитель его предправления Лев Хасис.