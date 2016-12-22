ЦБ отозвал лицензию у попавшего под американские санкции банка

Банк «Агросоюз» оказался под санкциями в августе этого года. ЦБ также отозвал лицензию у Банка инноваций и развития. Обе кредитные организации подозреваются в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма

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Центробанк объявил об отзыве лицензий у Банка инноваций и развития и банка «Агросоюз», следует из сообщений, размещенных на сайте регулятора. По объему активов в банковской системе России финансовые организации занимали соответственно 286-е и 198-е места.

В ходе проверки ЦБ установил, что в кассе ООО КБ «Агросоюз» отсутствует 1,3 млрд руб. Эта сумма сопоставима с размером собственного капитала банка, указывает ЦБ. При этом основным источником фондирования «Агросоюза» были привлеченные банком средства населения, доля таких средств составляла более 70% пассивов банка.

Руководство «Агросоюза» мешало регулятору проводить проверку и предоставляло кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, подчеркивает ЦБ. Кроме того, организация нарушала законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — в том, что касается «полноты и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации», поясняет ЦБ.

Для предотвращения банкротства собственник банка в течение 2018 года девять раз пополнял кассу банка, говорится в сообщении регулятора. «Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — говорится в сообщении. Общая сумма внесенных таким образом средств составила 750 млн руб.

​С августа 2018 года «Агросоюз» находился под санкциями США. В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. Позже США попытались включить российский банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала соответствующий документ. В российском МИДе заявили, что таким образом в Вашингтоне хотели «освятить» авторитетом международной организации недавно введенные санкции.

Неделю назад стало известно, что у «Агросоюза» сменился владелец. Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», вышел из капитала организации, так как «длительное время не принимал участия в управлении» и сейчас занимается развитием проектов в Европе, говорилось в сообщении банка. В «Агросоюзе» тогда также сообщили, что банк уже перешел под руководство нового менеджмента, но отметили, что не могут раскрыть нового собственника по условиям сделки.

Вторая лишенная лицензии финансовая организация, Банк инноваций и развития, «на протяжении длительного времени» привлекала пристальное внимание Центробанка «в связи с проведением сомнительных транзитных операций», указывает регулятор.

Банк также нарушал законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также законы в области противодействия финансированию терроризма. В частности, Банк инноваций и развития не предоставлял регулятору сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В отношении финансовой организации за последний год шесть раз были применены «меры надзорного воздействия», в том числе запрет на привлечение средств физических лиц.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов, в кредитных учреждениях введена временная администрация.