ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,27 EUR Нал. 75,33 74,26 USD Бирж. 65,68 -0,19 EUR Бирж. 74,82 +0,23 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6365,40 +34,50 IMOEX 2344,05 -0,37% RTSI 1124,13 -0,18% Brent 74,81 -1,28% DJIA 25115,76 +0,96% Nasdaq 7305,46 +1,99%
Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца
Лента новостей
ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута 16:05, Бизнес Доступнее ли стали разрешения на строительство: что говорят девелоперы 16:00, Строительство  «Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум 15:53, Технологии и медиа В Кремле объяснили медленное продвижение России в рейтинге Doing Business 15:52, Бизнес Опру Уинфри и Тома Хэнкса назвали лучшими кандидатами в президенты США 15:50, Политика Азиатский курс: почему бизнес-образование повернуло на Восток 15:42, Партнерский материал Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 15:39, РБК и Philips РФС объявил сроки рассмотрения вопроса о расторжении контракта Мамаева 15:38, Спорт Почему Bitcoin подорожает: криптовалюту спасет доллар США 15:35, Крипто Пашинян добился роспуска парламента Армении 15:34, Политика Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца 15:34, Бизнес Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита в академии «Спартак» 15:27, Общество Минкультуры объяснило невыпуск в прокат фильма США о президенте России 15:25, Технологии и медиа Суд арестовал трех новых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» 15:25, Общество Грим и веселье: как знаменитости встретили Хэллоуин 15:15, Стиль Экс-заместитель Гордеева станет куратором мусорной индустрии в Минприроды 15:07, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 15:06, РБК и Билайн Глава МИД Украины назвал санкции России тизером сериала 15:02, Политика «Свободный» смартфон, мини-проектор и Roblox: три стартапа октября 14:58, Бизнес  Путин назвал целью «русофобов» создание «безликих протекторатов» 14:57, Политика В Великобритании легализовали марихуану в медицинских целях 14:49, Общество Украинские политики и бизнесмены отреагировали на санкции России 14:44, Политика Информационное моделирование зданий: как строить быстрее и дешевле 14:41, РБК и Schneider Electric Нормативы финансовой устойчивости «Дом.РФ» разработают до конца года 14:40, Экономика СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Реала» 14:36, Спорт «Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза» 14:30, Общество Экс-главу владевшей «Зимней вишней» компании объявят в розыск 14:25, Общество «Ростелеком» повысил прогноз по выручке за 2018 год 14:23, Технологии и медиа
Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца
Бизнес, 15:34
0
Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца

У российского банка «Агросоюз», оказавшегося в санкционном списке США из-за сотрудничества с Северной Кореей, сменился владелец, сообщается на сайте банка.

«Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», более не участвует в капитале организации», — говорится в сообщении. В банке подчеркнули, что Шляховой «длительное время не принимал участия в управлении» и занимается развитием проектов в Европе.

В «Агрносоюзе» добавили, что банк уже перешел под управление нового менеджмента, но отметили, что не могут раскрыть нового собственника по условиям сделки.

Медведев назвал санкции против банков объявлением торговой войны
Политика

В августе США ввели санкции против «Агросоюза». В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. Позже США попытались включить российский банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала соответствующий документ. В российском МИДе заявили, что таким образом в Вашингтоне хотели «освятить» недавно введенные санкции.

По данным портала banki.ru, «Агросоюз» занимает 195 место по объему активов в банковской системе России (11,71 млрд руб.).

Теги: российский банк , санкции США
Главное
«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум Технологии и медиа
Материалы по теме
США ввели санкции против российского банка из-за КНДР Финансы
Медведев назвал санкции против банков объявлением торговой войны Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter