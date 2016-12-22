Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца

У российского банка «Агросоюз», оказавшегося в санкционном списке США из-за сотрудничества с Северной Кореей, сменился владелец, сообщается на сайте банка.

«Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», более не участвует в капитале организации», — говорится в сообщении. В банке подчеркнули, что Шляховой «длительное время не принимал участия в управлении» и занимается развитием проектов в Европе.

В «Агрносоюзе» добавили, что банк уже перешел под управление нового менеджмента, но отметили, что не могут раскрыть нового собственника по условиям сделки.

В августе США ввели санкции против «Агросоюза». В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. Позже США попытались включить российский банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала соответствующий документ. В российском МИДе заявили, что таким образом в Вашингтоне хотели «освятить» недавно введенные санкции.

По данным портала banki.ru, «Агросоюз» занимает 195 место по объему активов в банковской системе России (11,71 млрд руб.).