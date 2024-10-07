Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении бондов и деривативов

Минфин предлагает взимать НДФЛ, когда облигации и производные финансовые инструменты дарятся не родственникам и членам семьи. Сейчас по ценным бумагам налог взимается лишь с дохода от подаренных акций и цифровых финансовых активов

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Минфин предлагает взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении всех видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ или деривативы, например фьючерсы), если такие операции совершаются не близкими родственниками и членами семьи, указано в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», — указано в документе.

Согласно Семейному кодексу, близкими родственниками признаются кровные родственники в одном поколении, через поколение и в соседних поколениях. Это родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры (полнородные и неполнородные). Муж и жена при этом не являются близкими родственниками, однако они члены одной семьи, соответственно, они подпадают под исключение из инициативы Минфина.

На текущий момент доход в виде подаренных ценных бумаг (за исключением акций) и производных финансовых инструментов, полученный от физического лица, освобождается от налогообложения вне зависимости от родства дарителя и одаряемого, обращает внимание Минфин.

Порядок налогообложения подаренных ценных бумаг и производных инструментов сейчас регулируется п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса. Там говорится, что «доходы в денежной и натуральной формах», полученные от физических лиц в порядке дарения, не облагаются налогом. Не подпадают под это правило случаи дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, долей и паев, перечисляется в кодексе. Но если «даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», то и по активам-исключениям не нужно платить налог, уточняется в кодексе.

Зачем нужно ужесточать налогообложение подарков физлиц

Предлагаемые поправки скорее не ужесточение, а унификация подхода к налогообложению сделок дарения различных активов, считает партнер и руководитель практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков. По действующей редакции Налогового кодекса получается так, что передача акций от отца сыну освобождается от НДФЛ, а передача облигаций облагается, «это трудно назвать логичным», объясняет эксперт. Если поправки будут приняты, то от НДФЛ освободят доходы от любых ценных бумаг и производных финансовых инструментов, если они получены в дар от родственника или члена семьи, говорит Жестков.

На разницу подходов к налогообложению, которая есть в законе сейчас, обращает внимание и партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. По действующим правилам «когда речь идет, например, об облигациях, иных ценных бумагах (кроме акций), производных финансовых инструментах», то оговорка о дарении между членами семьи или родственниками не работает, говорит эксперт. «При этом очевидно, что количество ценных бумаг и производных финансовых инструментов сейчас достаточно велико и граждане могут таким образом выводить из-под налогообложения достаточно крупные сделки (когда речь идет о дарении между физлицами-неродственниками. — РБК)», — полагает Болдинова. Судебная практика таких ситуаций не знает, но интерес Минфина к данной теме понятен, продолжает эксперт. «Минфин в последние годы вообще уделяет довольно много внимания вопросам налогообложения доходов, полученных от операций с ценными бумагами», — добавляет юрист.

В последние два года среди плательщиков НДФЛ вырос интерес к производным финансовым инструментам (например, опционам) и сделкам по передаче ценных бумаг (в частности, облигаций, векселей) между разными лицами, в зависимости от их налогового резидентства и действия в отношении них санкционных ограничений, отмечает Жестков. «Допускаем, что предложенные изменения призваны не допустить злоупотребления налоговой льготой и возможным прикрытием сделок мены/реализации актива сделками дарения. Ранее в такого рода сделках могло не быть практической необходимости», — заключает эксперт.

При этом существенного влияния на рынок в целом предложенные поправки не окажут, считает исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. «Сомнительно, что обычные инвесторы покупают ценные бумаги, чтобы подарить их кому-либо за пределами своей семьи. Сделкой дарения маскируются какие-то другие отношения. Одаряемое лицо должно будет заплатить налог с доходов, в этом нет ничего необычного», — отмечает он.

С 1 января 2025 года в России начнет действовать обновленная шкала налогообложения доходов физлиц. Вместо двух ступеней (13 и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) в ней будет пять — от 13 до 22%. Минимальный НДФЛ будут платить те, чей доход составляет до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год), максимальный — те, кто получает свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год). Но, как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Но для нетрудовых доходов сохранятся действующие ставки (13 и 15%), только со снижением порога между ними с 5 млн до 2,4 млн руб. По таким ставкам, в частности, будут облагаться доходы от вкладов в российских банках, по дивидендам, от реализации ценных бумаг и операций с цифровыми финансовыми активами, а также продажи и дарения имущества (при сохранении действующих льгот после истечения минимального срока владения).

Кроме ужесточения налогообложения доходов по ценным бумагам, принадлежащим физлицам, Минфин также предложил поднять налоги по процентным доходам юридических лиц от принадлежащих им ценных бумаг государств — участников Союзного государства (России и Белоруссии), ценных бумаг российских регионов и муниципалитетов, а также от облигаций с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами России). Сейчас при ставке налога на прибыль 20% купонные доходы от долговых ценных бумаг облагаются по ставке 15%, Минфин предлагает поднять этот показатель до 20%. При этом общая ставка налога на прибыль бизнеса с 1 января будет повышена с 20 до 25%.