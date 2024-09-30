Власти предложили увеличить для бизнеса налог с доходов по гособлигациям

Правительство предлагает повысить для бизнеса ставку налога на купонный доход по облигациям, в том числе государственным, с 15 до 20%, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс. Основными держателями ОФЗ являются банки

Правительство России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство предложило с 2025 года поднять с 15 до 20% налог на доходы с облигаций федерального займа и других бондов для российских юридических лиц, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, подготовленных к внесению на рассмотрение Госдумы проекта бюджета на следующий год и последующий двухлетний период.

Речь в законопроекте идет о процентных доходах по обращающимся на бирже ценным бумагам государств — участников Союзного государства (России и Белоруссии), ценным бумагам российских регионов и муниципалитетов, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами России), следует из пояснительных материалов к поправкам. Поправки вносятся в пункт 4 статьи 284 Налогового кодекса.

Сейчас при ставке налога на прибыль 20% купонные доходы от долговых ценных бумаг облагаются по ставке 15%. С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль будет повышена с 20 до 25%. Новые поправки доводят до 20% ставку по доходам с облигаций, но она останется ниже общего уровня налогообложения прибыли. Доходы от реализации или погашения ОФЗ уже сейчас облагаются по ставке 20%. Для расчета налоговой базы по этой статье берется разница между ценой покупки и ценой реализации или погашения ценной бумаги без учета накопленного купонного дохода (НКД), для которого действует пониженная ставка.

Мера призвана стимулировать компании, прежде всего банки, вкладывать средства в кредитование проектов реальной экономики, в том числе проектов технологического суверенитета, объясняется нововведение в пояснительных материалах к бюджету.

Основными держателями гособлигаций являются российские банки. По данным Банка России на 1 сентября 2024 года, общий объем ОФЗ в обращении составляет 20,7 трлн руб. Иностранцам принадлежит 6,7% от него (1,4 трлн руб.), остальной частью бумаг владеют резиденты. По данным на 1 августа (последние доступные), у российских банков ОФЗ было на 13,3 трлн руб., следует из обзора банковского сектора ЦБ.

Поступления в федеральный бюджет от налога на прибыль организаций от процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам в 2025 году вырастут с 274 млрд руб. в 2024 году до 357 млрд руб., следует из проекта бюджета. В 2026 году доход по этой статье составит 379,6 млрд руб., в 2027-м — 403,6 млрд руб., ожидает правительство. Рост происходит не только на фоне повышения налога, но и на фоне роста ключевой ставки и доходности многих ОФЗ. Доход по налогу на прибыль с процентов за корпоративные бонды, согласно проекту бюджета, составит 107,1 млрд руб. в 2024 году, 155 млрд руб. в 2025-м, 164,8 млрд руб. в 2026-м и 176,7 млрд руб. в 2027 году.

С ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ средние доходности по облигациям с начала года значительно выросли: так, доходность по индексу государственных облигаций RGBITR (учитывает как изменение цены ОФЗ, так и купонный доход по бумагам разного срока обращения) подскочила с 11,96% на 3 января до 17,32% по итогам торгов 27 сентября, а по индексу корпоративных облигаций RUCBTRNS (учитывает бумаги компаний с рейтингом не ниже А-) — с 13,63 до 20,38%.