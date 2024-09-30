Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады

В следующем году Минфин рассчитывает собрать 251,5 млрд руб. налога на доходы с депозитов в 2024 году. Более чем двукратный рост поступлений связан с высокими уровнями ставок по вкладам и ростом сбережений россиян

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В следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам могут составить 251,5 млрд руб., следует из проекта бюджета на 2025–2027 годы, разработанного Минфином. Это в 2,3 раза больше оценочной суммы сборов в 2024 году, которая составляет 108,5 млрд руб.

В 2026 году такие поступления должны составить 262,1 млрд руб., в 2027-м — 173,3 млрд руб., следует из документа.

Налог на доходы по вкладам действует в России с 2021 года, но первый раз срок его уплаты должен быть в 2024 году за 2023-й. Таким образом, поступления от налога в 2025 году будут формироваться за счет отчислений по доходам россиян от вкладов за текущий год. Налог касается тех, чьи доходы от размещения денег на банковских счетах и депозитах превышают необлагаемую базу.

Одна из причин роста поступлений от налога — динамика ключевой ставки, следует из проекта бюджета. С начала 2024 года она находилась на уровне 16%, а в сентябре достигла 19%. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 14–16%, в 2026-м — 10–11%, в 2027-м — 7,5–8,5%.

Как рассчитывается налог на вклады

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за прошедший год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения, для расчета берутся именно поступления сберегательных продуктов, полученные в течение прошлого года. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.

Налог взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается так: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн руб. Какой будет необлагаемая база для 2024 года еще неизвестно: до конца года осталось два плановых заседания ЦБ по ключевой ставке, и показатель может измениться. Сейчас она составляет 19% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключала, что регулятор вновь повысит ставку на ближайших заседаниях.

Если же ставка останется неизменной, то для налога на вклады необлагаемая база для 2024 года составит 190 тыс. руб. Если доходы клиента по всем имеющимся банковским счетам и депозитам за отчетный период не превысят 190 тыс. руб., новый налог ему платить не придется. Если же сумма полученных процентов окажется больше пороговой, то с этого превышения необходимо будет заплатить 13 или 15% (повышенный НДФЛ взимается с налогоплательщиков с доходами от 5 млн руб. в год).

Из-за чего сборы налога на вклады в бюджет могут вырасти

По данным ЦБ, на 1 сентября средства населения в банках достигли 51,27 трлн руб. С начала года остатки выросли более чем на 6 трлн руб., или на 14,1%. В годовом выражении темпы прироста вкладов физлиц рекордные — 26,7%. Примерно 65% сбережений россиян в банках приходится на срочные вклады, которые предполагают начисление процентов. Какая часть розничной депозитной базы прирастет именно за счет начисленных процентов — неизвестно.

Поскольку в 2024 году ЦБ повышал ставку (с 16% до текущих 19%), это увеличивает необлагаемую налогом базу, что должно повлиять на число плательщиков налога на процентные доходы по вкладам. Но доходность сберегательных продуктов в течение года тоже заметно изменилась. Как следует из данных ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках близка к рекордным уровням. По итогам второй декады сентября показатель составил 17,986%. Абсолютный максимум (20,51%) наблюдался в первую декаду марта 2022 года, на пике кризиса.