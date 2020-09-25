Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок и роста опасений, связанных с угрозой второй волны COVID-19

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 91 руб., что произошло впервые с 2016 года. В ходе торгов 25 сентября курс евро достиг (в 17:36 мск) отметки 91,24 руб., 11 февраля 2016 года он поднимался до 91,41 руб. По сравнению с закрытием вчерашних торгов курс евро вырос более чем на 1,3%.

Одновременно курс доллара на Московской бирже впервые с начала апреля поднялся выше 78 руб., приблизившись к отметке 78,5 руб., что примерно на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок — в ходе торгов в пятницу стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до $41,52, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На нефтяные цены давят опасения, связанные с угрозой второй волны COVID-19 и возможностью возвращения масштабных ограничений, которые приведут к резкому снижению потребления топлива.