branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
Цена нефти Urals в августе превысила санкционный потолок цен Экономика, 17:27
Камиле Валиевой присвоили звание мастера спорта международного класса Спорт, 17:25
Как создать фирме звездный имидж в онлайне: 5 простых шагов Pro, 17:23
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 17:22
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 17:22
Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым Политика, 17:18
Путин ответил на вопрос, какими он видит новые регионы через пять лет Политика, 17:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин цитатой из Пушкина ответил на вопрос о состоявшемся человеке Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:07
Девять способов снять боль после тренировки Pro, 17:05
«Спартак» отзаявил сенегальского форварда Бальде из РПЛ Спорт, 17:00
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Путин рассказал о работе в стройотряде и квалификации плотника 4 разряда Политика, 16:55
ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями Финансы, 16:54

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

Набиуллина сообщила о планах продлить ограничения на операции с валютой

Глава ЦБ Набиуллина заявила о планах продлить ограничения на операции с валютой в сентябре
Сюжет
Война санкций
В сентябре ЦБ планирует оставить в силе ограничения на операции с валютой, заявила глава регулятора. В прошлый раз Банк России продлевал ограничения на снятие со счетов валюты наличными в марте — до 9 сентября
Евро/Рубль EUR/RUB ₽104,000 -0,08% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽96,000 -0,03% Купить
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России планирует продлить ограничения на операции с валютой в сентябре, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «10 лет мегарегулятору».

«Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду», — отметила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она также сообщила, что сейчас, в отличие от весны прошлого года, наличная валюта стоит дешевле, чем безналичная, поскольку приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее. «И поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии. Потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — пояснила глава ЦБ.

В марте регулятор продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября. Это значит, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Продавать доллары и евро гражданам банки могут только из тех средств, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года.

Набиуллина говорила, что планов запретить американскую валюту в России нет, а доллары и евро продолжат обращаться в стране «даже в самом апокалиптическом сценарии».

В июле из-за ослабления рубля россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд руб., сообщил Центробанк.

Читайте на РБК Pro
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде

В августе курс доллара превысил 101 руб. впервые с марта прошлого года, после чего ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Эльвира Набиуллина Валюта ЦБ ограничения

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля
Финансы
ЦБ оценил, сколько валюты население продало на фоне падения рубля
Финансы
ЦБ поставил курс юаня выше доллара и евро
Финансы