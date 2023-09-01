Набиуллина сообщила о планах продлить ограничения на операции с валютой

Глава ЦБ Набиуллина заявила о планах продлить ограничения на операции с валютой в сентябре

В сентябре ЦБ планирует оставить в силе ограничения на операции с валютой, заявила глава регулятора. В прошлый раз Банк России продлевал ограничения на снятие со счетов валюты наличными в марте — до 9 сентября

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России планирует продлить ограничения на операции с валютой в сентябре, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «10 лет мегарегулятору».

«Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду», — отметила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она также сообщила, что сейчас, в отличие от весны прошлого года, наличная валюта стоит дешевле, чем безналичная, поскольку приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее. «И поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии. Потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — пояснила глава ЦБ.

В марте регулятор продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября. Это значит, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Продавать доллары и евро гражданам банки могут только из тех средств, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года.

Набиуллина говорила, что планов запретить американскую валюту в России нет, а доллары и евро продолжат обращаться в стране «даже в самом апокалиптическом сценарии».

В июле из-за ослабления рубля россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд руб., сообщил Центробанк.

В августе курс доллара превысил 101 руб. впервые с марта прошлого года, после чего ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.