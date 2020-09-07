Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

Курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%. Ранее Александр Лукашенко заверял, что у властей Белоруссии достаточно резервов, чтобы не допустить обвала рубля

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Золотовалютные резервы Белоруссии за август сократились почти на $1,4 млрд или 15,8% — с $8,8575 млрд до $7,4578 млрд.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Кроме того, правительство Белоруссии и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств $351,7 млн. В конце августа глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов оценивал общий объем платежей по валютному госдолгу в 2020 году в $3,6 млрд, отметив, что около $2 млрд из этой суммы уже выплачено.

В то же время регулятор отметил, что объем резервов по-прежнему превышает ранее намеченный на начало 2021 года показатель — $7,3 млрд.

В конце августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у страны достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты. Он также заверил, что власти Белоруссии не будут отказываться от принципа плавающего курса, так что стоимость валюты будет меняться в соответствии со спросом на нее.