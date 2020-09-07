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Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

Курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%. Ранее Александр Лукашенко заверял, что у властей Белоруссии достаточно резервов, чтобы не допустить обвала рубля
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Золотовалютные резервы Белоруссии за август сократились почти на $1,4 млрд или 15,8% — с $8,8575 млрд до $7,4578 млрд.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Кроме того, правительство Белоруссии и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств $351,7 млн. В конце августа глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов оценивал общий объем платежей по валютному госдолгу в 2020 году в $3,6 млрд, отметив, что около $2 млрд из этой суммы уже выплачено.

В то же время регулятор отметил, что объем резервов по-прежнему превышает ранее намеченный на начало 2021 года показатель — $7,3 млрд.

В конце августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у страны достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты. Он также заверил, что власти Белоруссии не будут отказываться от принципа плавающего курса, так что стоимость валюты будет меняться в соответствии со спросом на нее.

«Спрос большой — значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить», — сказал тогда Лукашенко.

Курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%. С начала 2019 года и до 7 сентября курс белорусского рубля к доллару снизился на 25,22%, к евро - на 32,68%, к российскому рублю - на 3,1%.

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«Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил в конце августа Лукашенко. Он также сообщил, что удержать курс поможет договоренность с Россией о рефинансировании ранее выданного Белоруссии кредита в $1 млрд.

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд
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<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

Курс белорусского рубля резко снизился на фоне протестов, которые начались после оглашения предварительных итогов прошедших 9 августа выборов президента страны. Согласно официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Однако сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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Фото: TUT.by

В августе бывший заместитель руководителя администрации президента, а ныне помощник Лукашенко Валерий Бельский обвинил участников акций протеста в том, что те хорошо понимают угрозу, которую их действия создают для экономики, а потому «прямо с митингов направляются в обменники», чтобы «застраховать свои сбережения и приработок».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, курсы валют
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