Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

Банки не продаются в пандемию
В начале июня на фоне пандемии и вызванного ей кризиса ЦБ решил перенести продажу около 20% акций банка «Открытие», который забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 2017 году. Глава «Открытия» Михаил Задорнов в начале года говорил, что продажа может пройти в виде размещения бумаг банка на бирже, оно было намечено на осень 2021 года. В итоге более реалистичным сроком ЦБ счел весну 2022 года. Регулятор перенес и продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка с 2020-го на 2021 год. Это была не первая попытка продать банк: в 2019 году к торгам были допущены Московский кредитный банк и Совкомбанк, но они не стали принимать участия в аукционе.
«Ситуация с Азиатско-Тихоокеанским банком показала, что ЦБ пока не научился продавать банки. В прошлом году, когда все было сильно лучше, чем сейчас, инвесторов не нашлось, в этом году тоже. «Открытие» — гораздо более крупный банк для более крупного инвестора. Сейчас все будут говорить, что не самое лучшее время и продавать дешево не надо, надо ждать. А это значит, что это может затянуться на долгие годы», — рассуждает аудитор.
Саватюгин считает, что правительство должно выработать единую стратегию в отношении госбанков: «Они конкурируют друг с другом, топчутся на одной поляне за клиентов. Россельхозбанк [формально] нужен для кредитования сельского хозяйства, Промсвязьбанк — для кредитования оборонно-промышленного комплекса. В итоге и тот, и другой — универсальные банки, которые выдают потребкредиты, автокредиты, ипотеку, кредитуют промышленность <...>».
В отличие от правительства, которому банки обычно нужны под конкретные цели, ЦБ сможет слить кредитные организации или трансформировать их бизнес-модели для повышения инвестиционной привлекательности, считает аналитик Fitch Антон Лопатин, а регулирование по-прежнему остается общим для всех банков. Кроме того, в случае передачи банков правительству возникает вопрос цены, предупреждает Лопатин: «Если это будет передача по справедливой стоимости, то есть в текущей ситуации с дисконтом, то убыток возьмет на себя Центробанк, если по балансовой — правительство. Банки, которыми владеет ЦБ, представляют всего 3% системы».
«Передача правительству будет заморозкой ситуации на долгие годы, потому что у правительства сейчас нет жестких целей по продаже активов, на них никто не давит и никто их не обвиняет в конфликте интересов. В итоге это закончится тем, что санированные банки будут присоединены к другому госбанку и никто не будет продавать их в рынок», — высказал мнение управляющий директор агентства НКР Станислав Волков.
Проверки Счетной палаты и ситуация в банковском секторе
Счетная палата вскоре проведет проверку Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), а также всей процедуры санации банков с 2017 года, напомнил Саватюгин. Из крупных банков через нее, помимо «Открытия», прошли Бинбанк (позднее был присоединен к «Открытию») и Промсвязьбанк (был передан правительству и стал опорным банком оборонного комплекса). В дальнейшем нагрузка на ФКБС вряд ли будет большой, считает Саватюгин: «Сейчас все банки, которые будут испытывать финансовые затруднения, скорее будут подлежать отзыву лицензии с выплатами через АСВ». Он не ожидает проблем у крупных госбанков в связи с кризисом, но многие частные региональные банки к концу года будут нуждаться в санации на фоне просрочек и неплатежей, а «уставшие банкиры» попытаются сдать лицензии.
Среди других планов Счетной палаты — проверка финансово-хозяйственной деятельности АСВ, а также аудит использования Фонда национального благосостояния в период коронавирусной инфекции, в который попадет и сделка со Сбербанком, сообщил аудитор.