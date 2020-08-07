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Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

Если банки, которые ЦБ санировал собственными силами, не удастся продать, их следует передать правительству по примеру Сбербанка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. В этом случае цена сделки будет не так важна
Алексей Саватюгин
Алексей Саватюгин (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком (в 2020 году был передан от ЦБ правительству; власти объяснили такое решение, в частности, конфликтом интересов ЦБ, который одновременно является регулятором и владельцем банка. — РБК): перевести их на правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется (по закону все имущество Банка России — это имущество Российской Федерации)», — отметил Саватюгин в разговоре с РБК, подчеркнув, что это его мнение как эксперта, а не позиция Счетной палаты.

Саватюгин до 2013 года работал в Минфине, где в том числе был заместителем Алексея Кудрина, до 2011 года занимавшего пост министра. После ухода из министерства Саватюгин в течение трех лет был президентом Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет», а затем возглавил Национальную ассоциацию участников микрофинансового рынка «Наумир». В 2018 году, вскоре после того, как Кудрин возглавил Счетную палату, Саватюгин стал его помощником, а в 2019-м был назначен на пост аудитора.

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банки не продаются в пандемию

В начале июня на фоне пандемии и вызванного ей кризиса ЦБ решил перенести продажу около 20% акций банка «Открытие», который забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 2017 году. Глава «Открытия» Михаил Задорнов в начале года говорил, что продажа может пройти в виде размещения бумаг банка на бирже, оно было намечено на осень 2021 года. В итоге более реалистичным сроком ЦБ счел весну 2022 года. Регулятор перенес и продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка с 2020-го на 2021 год. Это была не первая попытка продать банк: в 2019 году к торгам были допущены Московский кредитный банк и Совкомбанк, но они не стали принимать участия в аукционе.

«Ситуация с Азиатско-Тихоокеанским банком показала, что ЦБ пока не научился продавать банки. В прошлом году, когда все было сильно лучше, чем сейчас, инвесторов не нашлось, в этом году тоже. «Открытие» — гораздо более крупный банк для более крупного инвестора. Сейчас все будут говорить, что не самое лучшее время и продавать дешево не надо, надо ждать. А это значит, что это может затянуться на долгие годы», — рассуждает аудитор.

Саватюгин считает, что правительство должно выработать единую стратегию в отношении госбанков: «Они конкурируют друг с другом, топчутся на одной поляне за клиентов. Россельхозбанк [формально] нужен для кредитования сельского хозяйства, Промсвязьбанк — для кредитования оборонно-промышленного комплекса. В итоге и тот, и другой — универсальные банки, которые выдают потребкредиты, автокредиты, ипотеку, кредитуют промышленность <...>».

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В отличие от правительства, которому банки обычно нужны под конкретные цели, ЦБ сможет слить кредитные организации или трансформировать их бизнес-модели для повышения инвестиционной привлекательности, считает аналитик Fitch Антон Лопатин, а регулирование по-прежнему остается общим для всех банков. Кроме того, в случае передачи банков правительству возникает вопрос цены, предупреждает Лопатин: «Если это будет передача по справедливой стоимости, то есть в текущей ситуации с дисконтом, то убыток возьмет на себя Центробанк, если по балансовой — правительство. Банки, которыми владеет ЦБ, представляют всего 3% системы».

«Передача правительству будет заморозкой ситуации на долгие годы, потому что у правительства сейчас нет жестких целей по продаже активов, на них никто не давит и никто их не обвиняет в конфликте интересов. В итоге это закончится тем, что санированные банки будут присоединены к другому госбанку и никто не будет продавать их в рынок», — высказал мнение управляющий директор агентства НКР Станислав Волков.

Проверки Счетной палаты и ситуация в банковском секторе

Счетная палата вскоре проведет проверку Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), а также всей процедуры санации банков с 2017 года, напомнил Саватюгин. Из крупных банков через нее, помимо «Открытия», прошли Бинбанк (позднее был присоединен к «Открытию») и Промсвязьбанк (был передан правительству и стал опорным банком оборонного комплекса). В дальнейшем нагрузка на ФКБС вряд ли будет большой, считает Саватюгин: «Сейчас все банки, которые будут испытывать финансовые затруднения, скорее будут подлежать отзыву лицензии с выплатами через АСВ». Он не ожидает проблем у крупных госбанков в связи с кризисом, но многие частные региональные банки к концу года будут нуждаться в санации на фоне просрочек и неплатежей, а «уставшие банкиры» попытаются сдать лицензии.

АСВ переведет в Верховный суд спор о продаже банка втрое ниже оценки
Финансы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Среди других планов Счетной палаты — проверка финансово-хозяйственной деятельности АСВ, а также аудит использования Фонда национального благосостояния в период коронавирусной инфекции, в который попадет и сделка со Сбербанком, сообщил аудитор.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский
Теги: Счетная палата, санация банков, Правительство
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