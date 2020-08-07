Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

Если банки, которые ЦБ санировал собственными силами, не удастся продать, их следует передать правительству по примеру Сбербанка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. В этом случае цена сделки будет не так важна

Алексей Саватюгин (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком (в 2020 году был передан от ЦБ правительству; власти объяснили такое решение, в частности, конфликтом интересов ЦБ, который одновременно является регулятором и владельцем банка. — РБК): перевести их на правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется (по закону все имущество Банка России — это имущество Российской Федерации)», — отметил Саватюгин в разговоре с РБК, подчеркнув, что это его мнение как эксперта, а не позиция Счетной палаты.

Саватюгин до 2013 года работал в Минфине, где в том числе был заместителем Алексея Кудрина, до 2011 года занимавшего пост министра. После ухода из министерства Саватюгин в течение трех лет был президентом Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет», а затем возглавил Национальную ассоциацию участников микрофинансового рынка «Наумир». В 2018 году, вскоре после того, как Кудрин возглавил Счетную палату, Саватюгин стал его помощником, а в 2019-м был назначен на пост аудитора.