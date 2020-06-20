АСВ переведет в Верховный суд спор о продаже банка втрое ниже оценки

Кредиторы банкротящегося Пробизнесбанка выиграли у Агентства по страхованию вкладов судебный спор о продаже другого банка группы «Лайф» НБС. Он был реализован по цене в три раза ниже оценочной. АСВ оспорит вердикт в Верховном суде

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кредиторы банкротящегося Пробизнесбанка (ПРББ) добились отмены сделки по продаже Агентством по страхованию вкладов (АСВ) Национального банка сбережений (НБС), 18 июня соответствующее решение приняла кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа.

«Агентство не согласно с принятым решением и обратится с кассационной жалобой на него в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России, который должен принять окончательное решение по спору. В случае если Верховный суд подтвердит решение кассационной инстанции, агентство в кратчайшие сроки организует повторные торги», — сообщили РБК в пресс-службе АСВ.

Пробизнесбанк (банкротится с 2015 года) был основным активом группы «Лайф», в которую входило несколько банков, в том числе НБС. Национальный банк сбережений продавался в рамках банкротства Пробизнесбанка, где конкурсным управляющим выступала АСВ. В 2016 году актив был оценен ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» в 306 млн руб., но выигравшая торги на Южной электронной торговой площадке компания «Региондевелопмент» заплатила за акции банка 89,7 млн руб. Собственные средства НБС на 1 мая 2020 года составляют 311 млн руб. против 290 млн руб. на ту же дату в 2016 году.

Какие претензии возникли в продаже НБС

Кредиторы Пробизнесбанка компании «Трансфорвардингвосток» и «Автоцентр» оспорили продажу НБС: они заявили, что торги и оценка были проведены с нарушениями. Согласно оценке, предложенной кредиторами, банк стоит 458 млн руб. Положительного решения кредиторы добились только в 2019 году: Арбитражный суд встал на их сторону, указав на наличие заинтересованности между покупателем «Региондевелопментом» Артема Зуева, оператором электронной торговой площадки и конкурсным управляющим. Оператор торговой площадки зарегистрирован по тому же адресу, что и другая компания Зуева C.P. Asset Management. Одновременно Зуев был генеральным директором «Кворум Дебт Менеджмент Груп» — компании из группы «Кворум», выступающей единственным юридическим консультантом АСВ в деле о банкротстве Пробизнесбанка.