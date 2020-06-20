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АСВ переведет в Верховный суд спор о продаже банка втрое ниже оценки

Кредиторы банкротящегося Пробизнесбанка выиграли у Агентства по страхованию вкладов судебный спор о продаже другого банка группы «Лайф» НБС. Он был реализован по цене в три раза ниже оценочной. АСВ оспорит вердикт в Верховном суде
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кредиторы банкротящегося Пробизнесбанка (ПРББ) добились отмены сделки по продаже Агентством по страхованию вкладов (АСВ) Национального банка сбережений (НБС), 18 июня соответствующее решение приняла кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа.

«Агентство не согласно с принятым решением и обратится с кассационной жалобой на него в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России, который должен принять окончательное решение по спору. В случае если Верховный суд подтвердит решение кассационной инстанции, агентство в кратчайшие сроки организует повторные торги», — сообщили РБК в пресс-службе АСВ.

Пробизнесбанк (банкротится с 2015 года) был основным активом группы «Лайф», в которую входило несколько банков, в том числе НБС. Национальный банк сбережений продавался в рамках банкротства Пробизнесбанка, где конкурсным управляющим выступала АСВ. В 2016 году актив был оценен ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» в 306 млн руб., но выигравшая торги на Южной электронной торговой площадке компания «Региондевелопмент» заплатила за акции банка 89,7 млн руб. Собственные средства НБС на 1 мая 2020 года составляют 311 млн руб. против 290 млн руб. на ту же дату в 2016 году.

Какие претензии возникли в продаже НБС

Кредиторы Пробизнесбанка компании «Трансфорвардингвосток» и «Автоцентр» оспорили продажу НБС: они заявили, что торги и оценка были проведены с нарушениями. Согласно оценке, предложенной кредиторами, банк стоит 458 млн руб. Положительного решения кредиторы добились только в 2019 году: Арбитражный суд встал на их сторону, указав на наличие заинтересованности между покупателем «Региондевелопментом» Артема Зуева, оператором электронной торговой площадки и конкурсным управляющим. Оператор торговой площадки зарегистрирован по тому же адресу, что и другая компания Зуева C.P. Asset Management. Одновременно Зуев был генеральным директором «Кворум Дебт Менеджмент Груп» — компании из группы «Кворум», выступающей единственным юридическим консультантом АСВ в деле о банкротстве Пробизнесбанка.

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Апелляционная инстанция не согласилась с этими доводами и отменила решение Арбитражного суда, но кассация вновь встала на его сторону. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, сообщили РБК в пресс-службе АСВ.

The Bell в своем расследовании писал, что Зуев уже после банкротства Пробизнесбанка встречался с его акционерами Сергеем Леонтьевым и Александром Железняком и предлагал им защиту от срока в колонии в обмен на сотрудничество. Издание утверждало, что его полномочия вести эти переговоры были согласованы с бывшим замглавы АСВ Валерием Мирошниковым (ушел с поста в АСВ летом 2019 года и покинул страну) и полковником ФСБ Кириллом Черкалиным (сейчас арестован и проходит по нескольким уголовным делам). Зуев подтверждал Forbes факт переговоров с акционерами Пробизнесбанка, но опровергал все остальное.

РБК направил вопросы в «Кворум Дебт Менеджмент Груп» и НБС. Гендиректор «Региондевелопмента» Ольга Вальчук сказала РБК, что этот актив в связи с трехлетней тяжбой, а также в рамках развития бизнеса потерял для компании всякую привлекательность. «Мы охотно исполним решение суда, вернем банк и получим деньги. Дальнейшая судьба актива нас не интересует: в масштабах нашего бизнеса это сделка совсем незначительная», — пояснила она.

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Фото: АГН «Москва»

Оспаривание торгов по продаже имущества банкрота — достаточно распространенная практика. Как правило, торги оспаривают либо в связи с тем, что цена продажи ниже рыночной, либо не соблюдена процедура торгов, сообщила юрист Forward Legal Арпине Пирумян. «Если Верховный суд согласится с судом кассационной инстанции, то новые торги неизбежны», — отметила она.

В этом случае арбитражным управляющим был существенно нарушен порядок проведения торгов, который и привел к отсечению потенциальных участников торгов, а в итоге негативным образом повлиял на конкуренцию, замечает партнер бюро «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова. «Суд в своем определении применил двустороннюю реституцию, то есть стороны возвращаются в первоначальное имущественное положение, в котором находились до сделки, признанной недействительной», — отметила юрист. Поэтому в случае положительного решения ВС арбитражный управляющий обязан будет заново провести торги, но уже с соблюдением всех правил.

Это не первый спорный случай в рамках банкротства Пробизнесбанка: ранее спор о продаже другого банка группы «Лайф» «Пойдем!» доходил до экономической коллегии Верховного суда. «Пойдем!» был куплен Совкомбанком за 382 млн руб. и перепродан менеджерам «Российского капитала», первоначальная цена торгов составляла 771 млн руб. Экономическая коллегия Верховного суда в начале 2019 года поддержала кредиторов Пробизнесбанка, отменив решение нижестоящих инстанций, и направила спор о законности этой сделки на новое рассмотрение.

Представитель миноритарных кредиторов Пробизнесбанка Нерсес Григорян сообщил РБК, что миноритарии выступают в процессе в качестве третьих лиц и дело НБС им интересно с точки зрения разбирательств с «Пойдем!». «Если бы суды отказали в отмене торгов НБС, скорее всего, и в деле банка «Пойдем!» был бы отказ», — отметил Григорян, пояснив, что в этом процессе миноритарные кредиторы хотят оспорить не только торги, но и выплату банком дивидендов после продажи.

Автор: Павел Казарновский
Теги: АСВ, Верховный суд, Пробизнесбанк
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