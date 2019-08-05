Курс евро превысил 73 руб.

Курс евро в понедельник укрепился до 73 руб. и достиг максимума почти за два месяца. Евро дорожает на фоне заявлений Дональда Трампа, который заподозрил Китай в манипуляции юанем и тем самым усилил ожидания по снижению ставки ФРС

Фото: Adam Berry / Bloomberg

Курс евро в понедельник, в отличие от доллара, продолжил укрепляться относительно рубля, достигнув максимума с середины июня. По состоянию на 19:30 мск европейская валюта достигла 73 руб. при том, что на момент закрытия торгов в пятницу она стоила 72,47 руб. В прошлый раз евро стоил дороже 73 руб. 12 июня.

Доллар же ослаб до 65,2 руб. В пятницу торги по нему закрылись на отметке 65,27 руб.

Разнонаправленное движение в основных валютах связано с тем, что евро существенно дорожает к доллару, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Евро на глобальных площадках в понедельник подорожал с $1,112 до $1,118, констатирует главный экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Евро укрепляется, поскольку падает доллар, отмечает и старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: президент США Дональд Трамп призвал ФРС США ответить на девальвацию юаня, что усилило ожидания снижения ставки ФРС, в итоге курс американской валюты относительно других валют снизился. В понедельник американский президент у себя в Twitter обвинил Китай в манипуляции валютой из-за решения Народного банка страны опустить курс до минимума за десятилетие.