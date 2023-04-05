Новый владелец «Росгосстраха» выставит его на продажу

ВТБ планирует продать «Росгосстрах» в среднесрочной перспективе. Банк считает, что страховые активы от группы «Открытие» не подходят его бизнесу, сообщил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ВТБ допускает продажу страховой компании «Росгосстрах», которая перешла под его контроль в результате покупки группы «Открытие». Страховые активы, полученные в результате сделки, расцениваются как предназначенные для продажи, сказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Такое решение возможно, поскольку, по его словам, страховой бизнес «Открытия» выступает «наиболее некомплиментарным бизнесу группы ВТБ».

«С большой вероятностью этот актив предназначен для продажи, но горизонт этой продажи и потенциальные покупатели — это вопросы среднесрочной перспективы», — отметил Пьянов. Он напомнил, что ВТБ еще в 2018 году принял «стратегическое решение» не заниматься страхованием и продал свою «дочку» СОГАЗу, получив 10% акций страховой группы.

Банк «Открытие» был продан Центробанком группе ВТБ в прошлом декабре за 340 млрд руб. Как следует из отчетности «Открытия» по МСФО, на конец 2021 года группа владела 99,64% акций «Росгосстраха». Страховая компания, в свою очередь, контролирует дочернюю «Росгосстрах Жизнь». За отчетный период чистый операционный результат от страховой деятельности составил чуть 9,1 млрд руб., что ниже уровней 2020 и 2019 годов. Вклад страхования в совокупную прибыль группы в 2021-м составил 12,7%. За прошлый год «Открытие» не раскрывало отчетность по МСФО.

«Росгосстрах» достался «Открытию» практически накануне санации: в апреле 2017 года владелец страховой компании Данил Хачатуров стал миноритарным акционером «Открытие Холдинга» — материнской структуры банка, а тот начал наращивать долю в уставном капитале «Росгосстраха» через залоговые сделки РЕПО. Позднее это поглощение ЦБ называл одной из причин спасать сам банк «Открытие». Сделка вызвала вопросы у регулятора: «Росгосстрах», попавший под контроль Банка России, судился со своим бывшим владельцем Хачатуровым. В одном из исков утверждалось, что спасение страховой компании обошлось ЦБ в 66 млрд руб.