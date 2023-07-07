ЦБ предложил Сбербанку «мудрейшее решение» по комиссиям за переводы

ЦБ попросил Сбербанк отменить комиссии за денежные переводы внутри кредитной организации. Действующие тарифы были установлены в 2020 году — они касаются отправлений свыше 50 тыс. руб. в месяц

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ЦБ ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы, заявила на проходящем в Санкт-Петербурге Финансовом конгрессе первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это стало бы «мудрейшим решением», передает корреспондент РБК.

«Мы очень ждем мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — сказала Скоробогатова.

В свою очередь, первый зампред «Сбера» Кирилл Царев сослался на то, что комиссии за переводы есть у всех банков и если «рынок пойдет [на их отмену], «Сбер» тоже пойдет».

Согласно данным сайта Сбербанка, в настоящее время его клиенты могут бесплатно переводить через приложение или сайт внутри банка до 50 тыс. руб. в месяц, выше этой суммы — 1%, но не более 5 тыс. руб. Лимит на переводы составляет 1 млн руб. в месяц. При совершении операций в банкомате или офисе банка бесплатный лимит отсутствует. Комиссия за переводы в банкомате составляет 1%, но не более 5 тыс. руб., в отделении банка — 1,5%, минимум 30 руб., максимум — 5 тыс. руб.

Банк России не первый год говорит о недопустимости комиссий за денежные переводы внутри одного банка. В июне 2020 года в России в силу вступил законопроект, который запрещает так называемый «банковский роуминг» — комиссии за переводы внутри одного банка, но между разными регионами. Документ был разработан ФАС. В первую очередь он был направлен на Сбербанк, который, по подсчетам ФАС в 2019 году, занимал на рынке денежных переводов 94%. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь отмечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% являются бесплатными, а также называл некорректным сам термин «банковский роуминг».

До вступления этого закона в силу Сбербанк взимал 1,5% и 1% за переводы между разными регионами, но не более 1000 руб, за переводы внутри одного региона клиенты ничего не платили банку. После запрета «банковского роуминга» Сбербанк изменил тарифную политику и ввел плату за переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона. Он также ввел специальную подписку, при подключении которой комиссии не будет, ее стоимость составляет 199 руб. или 299 руб. в месяц, а также 1599 руб. или 2499 руб. в год.

Кроме отмены комиссий за переводы внутри одного банка ЦБ также выступает за их запрет при проведении денежных переводов между счетами одного клиента в разных банках. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, который должен установить бесплатный лимит для проведения таких операций. В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. в месяц. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

Однако банки при подготовке документа ко второму чтению выступили за снижение этого лимита до 300–600 тыс. руб. в месяц. Принятие законопроекта затянулось из-за спора вокруг этой суммы. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в начале июля отметила, что рассчитывает на то, что данный законопроект будет принят до конца 2023 года с бесплатным порогом 1,4 млн руб. в месяц.