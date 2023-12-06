 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Война санкций ,  
0 

Отток капитала из России в ОАЭ вырос в два раза

Финразведка зафиксировала рост оттока российского капитала в ОАЭ
Сюжет
Война санкций
С 2022 года рост оттока средств из России в ОАЭ составил 96%. Эмираты не вводили против России санкции после начала военной операции на Украине
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

С начала военной операции на Украине отток денег из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос в два раза, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишет Forbes.

Он отметил, что направление финансовых потоков из России сильно изменились в 2022 году, и хотя после усиления западных санкций против Москвы они «еще работали по накатанной», спустя три месяца после начала военной операции «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно».

«Мы видим, как из офшорных юрисдикций поток отправился обратно к нам. Денежные средства стали меньше утекать туда и больше возвращаться обратно», — отметил Шевляков.

В частности, теперь российские деньги направляются в ОАЭ — поток финансов в эту страну увеличился на 96%. «Переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций», — отметил Шевляков.

Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком
Политика
Александр Новак и Эльвира Набиуллина

Объединенные Арабские Эмираты не вводили санкции против России, однако выступали против военных действий на Украине и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

15 марта аналитическая компания Frank RG опубликовала исследование сектора private banking, выяснив, что по итогам 2022 года в России сократилось число клиентов, готовых держать более $1 млн в российских банках и инвесткомпаниях. Общий капитал клиентов — долларовых миллионеров в российских банках и инвесткомпаниях сократился на 21,9%, с 13,9 трлн до 10,9 трлн руб.

Читайте на РБК Pro
Отложите чашку кофе утром: секреты бодрости нейробиолога из Стэнфорда
Что ждет мировой нефтяной рынок в 2024 году
«Это точно рак!»: как мысли о здоровье приводят к серьезной ипохондрии
«Байденомика»: почему США готовятся повторить экономические ошибки СССР

Клиенты с высоким средним чеком переориентировались на дружественные юрисдикции. Так, 15,6% респондентов сообщили, что используют для обслуживания капитала финансовые системы ОАЭ, еще 16,1% добавили, что планируют размещать свой капитал в этой стране.

23 ноября банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за соблюдением санкций против России. Учреждения стали требовать больше документов для открытия счетов и оформления переводов, к тому же часть счетов российских клиентов стали блокировать из-за отсутствия обоснования перевода.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Росфинмониторинг ОАЭ отток средств Россия обход санкций

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Британия введет санкции против иностранных поставщиков из-за России
Политика
Госкомпания из ОАЭ заинтересовалась долей BASF в СП с акционерами «Альфы»
Бизнес
Би-би-си узнала о планах ОАЭ по сделкам с нефтью на саммите по климату
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Сбер пообещал в ближайшее время не повышать ставки по ипотеке Недвижимость, 09:40
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 09:35
«Сбер» поспорил с ФАС о законности условий скидки на ипотеку Бизнес, 09:31
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах РБК и SberJazz, 09:23
Здесь убрали, там добавили: как госорганы обходят мораторий на проверки Pro, 09:20
Ракова сообщила об открытии дополнительных пунктов обогрева для бездомных Город, 09:20
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 09:12
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
День инвестора «Сбера», доллар выше ₽93, нефть по $77: дайджест Инвестиции, 09:00
Судьям дадут рекомендации по поведению в интернете Общество, 08:57
$1 трлн на защиту Земли: почему климат стал важен для политиков и бизнеса Pro, 08:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:49
Счетная палата проверит работу «Почты России» Бизнес, 08:41
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 08:38
СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина Инвестиции, 08:28