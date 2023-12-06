Отток капитала из России в ОАЭ вырос в два раза

С 2022 года рост оттока средств из России в ОАЭ составил 96%. Эмираты не вводили против России санкции после начала военной операции на Украине

Фото: Francois Nel / Getty Images

С начала военной операции на Украине отток денег из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос в два раза, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишет Forbes.

Он отметил, что направление финансовых потоков из России сильно изменились в 2022 году, и хотя после усиления западных санкций против Москвы они «еще работали по накатанной», спустя три месяца после начала военной операции «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно».

«Мы видим, как из офшорных юрисдикций поток отправился обратно к нам. Денежные средства стали меньше утекать туда и больше возвращаться обратно», — отметил Шевляков.

В частности, теперь российские деньги направляются в ОАЭ — поток финансов в эту страну увеличился на 96%. «Переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций», — отметил Шевляков.

Объединенные Арабские Эмираты не вводили санкции против России, однако выступали против военных действий на Украине и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

15 марта аналитическая компания Frank RG опубликовала исследование сектора private banking, выяснив, что по итогам 2022 года в России сократилось число клиентов, готовых держать более $1 млн в российских банках и инвесткомпаниях. Общий капитал клиентов — долларовых миллионеров в российских банках и инвесткомпаниях сократился на 21,9%, с 13,9 трлн до 10,9 трлн руб.

Клиенты с высоким средним чеком переориентировались на дружественные юрисдикции. Так, 15,6% респондентов сообщили, что используют для обслуживания капитала финансовые системы ОАЭ, еще 16,1% добавили, что планируют размещать свой капитал в этой стране.

23 ноября банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за соблюдением санкций против России. Учреждения стали требовать больше документов для открытия счетов и оформления переводов, к тому же часть счетов российских клиентов стали блокировать из-за отсутствия обоснования перевода.