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Политика ,  
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Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком

Ушаков: Путин поедет в Саудовскую Аравию с Белоусовым, Набиуллиной, Мантуровым
Путин пообщается с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии вместе с делегациями, куда войдут члены правительства и представители ТЭК, и лично; они обсудят сотрудничество в рамках ОПЕК+, Украину и Ближний Восток
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Александр Новак и Эльвира Набиуллина
Александр Новак и Эльвира Набиуллина (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поедет в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты вместе с делегацией, в составе которой будут члены правительства и представители российского бизнеса, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

В ее составе войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, руководители «Росатома» и РФПИ Алексей Лихачев и Кирилл Дмитриев. Также в делегацию вошли помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин.

«У нас есть в составе делегации представители деловых кругов, которые, так сказать, непосредственно занимаются энергетической проблематикой», — добавил Ушаков (цитата по ТАСС). В числе возможных участников он назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.

Кремль раскрыл детали поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Политика
Владимир Путин

Поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию состоится 6 декабря, Путин посетит эти страны впервые с 2019 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что визиты состоятся «фактически за одни сутки». По словам Ушакова, в Абу-Даби переговоры сначала пройдут в расширенном составе, а затем Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян продолжат встречу в формате тет-а-тет; тот же сценарий предполагается в Саудовской Аравии. Среди тем обсуждений Ушаков назвал ситуацию на Ближнем Востоке, военную операцию на Украине и взаимодействие в рамках ОПЕК+.

После этого Путин вернется в Москву, куда 7 декабря прибудет президент Ирана Ибрахим Раиси. Агентство Tasnim писало, что стороны обсудят сотрудничество в экономической сфере, а также международные вопросы. Песков говорил, что «повестка дня финализируется».
 

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Саудовская Аравия ОАЭ Владимир Путин Юрий Ушаков Эльвира Набиуллина Александр Новак Денис Мантуров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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