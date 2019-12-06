Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Мосбиржа рассчитывает запустить торги фьючерсами на зерно, которые сейчас торгуются только в Чикаго и Париже. Это позволит сделать ценообразование прозрачнее, но хищения на российских элеваторах не способствуют спросу

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Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи. Среди заинтересованных профучастников — ВТБ, уточнил он.

ВТБ действительно работает с Московской биржей над созданием поставочных фьючерсов на пшеницу, заявил представитель банка. Фьючерсы, по его словам, позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, а также сбалансировать спрос на пшеницу и нагрузку на инфраструктуру.

Сейчас в мире торгуется всего два поставочных фьючерса на зерно — на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME) и на Парижской бирже (MATIF).