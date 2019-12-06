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Финансы ,  
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Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно
Мосбиржа рассчитывает запустить торги фьючерсами на зерно, которые сейчас торгуются только в Чикаго и Париже. Это позволит сделать ценообразование прозрачнее, но хищения на российских элеваторах не способствуют спросу
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи. Среди заинтересованных профучастников — ВТБ, уточнил он.

ВТБ действительно работает с Московской биржей над созданием поставочных фьючерсов на пшеницу, заявил представитель банка. Фьючерсы, по его словам, позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, а также сбалансировать спрос на пшеницу и нагрузку на инфраструктуру.

Сейчас в мире торгуется всего два поставочных фьючерса на зерно — на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME) и на Парижской бирже (MATIF).

Подробнее о запуске нового инструмента читайте в материале «РБК Pro»

Зачем бирже зерно

Развивать торги товарными фьючерсами необходимо, чтобы российский биржевой рынок развернулся в сторону международной торговли, а не был локальной площадкой, заявил в ноябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Государство заинтересовано в том, чтобы цены на российское зерно определялись в России, а не на Чикагской товарной бирже, рассуждает президент «Финама» Владислав Кочетков. Рынок зерна непрозрачен — мелкие скупщики обирают фермеров, средние скупают у мелких и т.д., пояснил он: власти хотят повысить его маржинальность и консолидировать его на базе ВТБ, а для этого нужна возможность продажи через биржу (глава ВТБ Андрей Костин в августе попросил президента Владимира Путина помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров).

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Не первый запуск

С марта 2017 года на Национальной товарной бирже, которая входит в группу Московской биржи, проводились поставочные торги зерном — оно выступало обеспечением по сделкам своп (контракты на поставку торговались, а само зерно хранилось на элеваторах под контролем биржи). Однако в апреле 2019 года Московская биржа столкнулась с рядом случаев недостачи зерна, которое использовалось при торгах по сделкам своп. Недостачи обнаружили на шести крупных элеваторах в нескольких регионах, хотя при аккредитации они соответствовали самым строгим критериям. Бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд руб. Позднее по факту хищений завели уголовное дело, а биржа свернула своповые операции на рынке зерна.

В октябре предправления Национального расчетного депозитария (входит в группу Московской биржи) Эдди Астанин заявил о подготовке пилотного проекта по цифровизации учета и торговле зерном на спотовом рынке через токены, что должно минимизировать риски его некорректного учета.

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Теперь к торгам зерном участники рынка относятся осторожно. После истории с хищениями готовности предлагать этот инструмент трейдерам и инвесторам нет, доверие к системе уполномоченных элеваторов под вопросом, заметил топ-менеджер одного из крупнейших российских профучастников.

«Безусловно, мы оценим клиентский спрос и со временем, после запуска торгов примем решение о необходимости предоставления инструмента клиентам», — сказал РБК директор департамента инвестпродуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александр Дубров. Руководитель департамента по работе с институциональными клиентами «БКС Брокер» Сергей Михеев сообщил, что компания сейчас не развивает направление по торговле зерном, хотя изучает «степень проработки механизмов риск-менеджмента биржи» и спрос клиентов.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: зерно, Московская биржа, ВТБ
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