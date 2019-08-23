Мосбиржа приостановила сделки своп с зерном из-за краж из элеваторов

Московская биржа приостановила все операции по сделкам своп на зерновом рынке в связи с хищениями из хранилищ зерна, которое выступает обеспечением по этим сделкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора биржи Максима Лапина.

Сделки по зерну, ранее заведенному на товарные счета, продолжались до конца июля, однако в настоящий момент на рынке зерна торговой площадки нет открытых позиций, сказал он. «Мы свернули все операции по своп на зерновом рынке и сделали это быстрее, чем планировали. Весной я говорил, что свопы по зерновому рынку в календаре стояли до конца года, сейчас все позиции закрыты», — заявил Лапин.

По факту хищений возбуждено уголовное дело, на Мосбирже проводится процесс переформатирования рынка и восстановления резервов. Торговая площадка подала в страховую компанию документы для возмещения ущерба. Биржа не планирует увеличивать зерновые резервы, размер которых сохранится на уровне первого квартала — 2,4 млрд руб.

По словам Лапина, вопросы по хранению зерна уже решены. «Минимизированы складские остатки, которые на нас были записаны, сейчас мы применяем инструменты восстановления», — сказал он.

Из-за приостановки Мосбиржей операций по своповым сделкам с зерном аграрии лишатся удобного инструмента, но на рынке это никак не отразится, рассказал РБК президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, контроль за зерном, которое выступает обеспечением по таким сделкам, недостаточный, и его необходимо доработать.