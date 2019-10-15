Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

Национальный расчетный депозитарий запустил проект по «цифровизации зерна». В апреле с проблемами при учете зерна столкнулась Московская биржа — она обнаружила хищения на элеваторах

Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.

«Мы в кооперации с банком, у которого есть отличные ресурсы для оперирования на физическом рынке, предлагаем свою технологию по цифровизации, хранению, торговле, расчетам, то есть это синергетический проект», — пояснил он журналистам.

По словам Астанина, речь идет об учете цифровых активов на товар, который складируется и который обеспечен складскими расписками. «Я положил тонну зерна, получил расписку о том, что она есть <...>. Россельхозбанк убедился, что есть расписка и есть зерно. Он сообщает нам [об этом], и в блокчейн-системе выпускается токен — тонна зерна в определенной спецификации: где хранится, какая категория, кто сдал и так далее. И этим токеном уже можно торговать [...] на вторичном рынке. Если кто-то купил этот токен, [он] приходит на склад, говорит, вот мой токен — обратная процедура происходит, получение физического товара», — объяснил он механизм работы проекта.

Хищения зерна В апреле Московская биржа столкнулась с «рядом случаев недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, предположительно вследствие хищения» (покупатели могут приобрести контракты на поставку зерна, но само зерно хранится на элеваторах под контролем биржи). Недостача была выявлена на шести крупных элеваторах в разных регионах, которые при аккредитации «соответствовали самым строгим критериям». Из-за этого бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд руб. Позднее по факту хищений было заведено уголовное дело, а биржа свернула все своповые операции на зерновом рынке.

Токенизация минимизирует риски некорректного учета зерна, с чем столкнулись на Московской бирже, и упростит технологию торговли, пояснил Астанин.