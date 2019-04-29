Московская биржа потребовала возбудить уголовные дела из-за пропажи зерна

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,49 -0,25 EUR Бирж. 72,11 -0,06 Brent 72,08 +0,13% USD Нал. 65,17 63,66 EUR Нал. 72,70 71,31 USD ЦБ 64,69 -0,01 EUR ЦБ 72,20 +0,11 EUR/USD 1,1184 +0,0034 BTC/USD Бирж. 5 440,79 -52,51 IMOEX 2 569,83 +0,24% RTSI 1 254,96 +0,64% DJIA 26 588,53 +0,17% Nasdaq 8 171,12 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 64,69 (-0,01) Quote, 12:54
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 72,2 (+0,11) Quote, 12:54
Россия покинула мировую «оборонную пятерку» Политика, 21:19 Ультраправые впервые за 40 лет прошли в национальный парламент Испании Политика, 21:11 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 21:02 Суд отклонил жалобу на арест партнеров Baring Vostok Общество, 20:59 Московская биржа потребовала возбудить уголовные дела из-за пропажи зерна Экономика, 20:56 СК начал проверку после смерти заплатившего за бесплатный протез мужчины Общество, 20:51 Госдеп предупредил о стрельбе у посольства США на Гаити Общество, 20:49 В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб. Общество, 20:34 Почему рынок сверхдорогого жилья смещается за пределы центра Москвы РБК и Элитная недвижимость, 20:30 «Газпром» сохранил планы закончить «Северный поток-2» в 2019 году Бизнес, 20:23 «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» Бизнес, 20:12 Порошенко предостерег Зеленского от «несогласованной» встречи с Путиным Политика, 20:02 Нетрезвый пассажир задержал рейс Мурманск — Москва на пять часов Общество, 20:02 Участников экспертизы голосования в «Голос.Дети» проверят на полиграфе Общество, 19:56
Экономика ,  
0 
Московская биржа потребовала возбудить уголовные дела из-за пропажи зерна
На Мосбирже заявили о случаях хищения зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп
Фото: Moriah Ratner / Bloomberg

Московская биржа столкнулась со случаями недостачи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Это произошло, «предположительно вследствие хищения», сообщается на сайте биржи.

«Биржа предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, подала заявления о возбуждении уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) — центральный контрагент и оператора товарных поставок — берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок.

В сообщении уточняется, что теперь биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В 2018 году и первый квартал текущего года было реализовано около 200 тыс. т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна.

Мосбиржа добавляет, что вопросы, касающиеся рынка зерна, будут обсуждаться на заседании Биржевого совета Национальной товарной биржи 30 апреля.

О ситуации с недосдачей зерна по сделкам своп знает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По его словам, проблема находится на стороне элеваторов, где хранилось зерно. Из 50 аккредитованных элеваторов только 20 было аккредитовано по системе РЗС, с соблюдением всех надлежащих требований. Для участников рынка проблем это не несёт, указывает он. Масштабов недосдачи и конкретные элеваторы Злочевский не уточнил.

Авторы: Александра Федотова, Елена Сухорукова
Теги: Мосбиржа, зерно
Материалы по теме
Минсельхоз опроверг введение ограничений на экспорт зерна
Экономика
ВТБ оценил зерновые активы Магомедова в 9,7 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter