Московская биржа потребовала возбудить уголовные дела из-за пропажи зерна

На Мосбирже заявили о случаях хищения зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп

Фото: Moriah Ratner / Bloomberg

Московская биржа столкнулась со случаями недостачи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Это произошло, «предположительно вследствие хищения», сообщается на сайте биржи.

«Биржа предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, подала заявления о возбуждении уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) — центральный контрагент и оператора товарных поставок — берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок.

В сообщении уточняется, что теперь биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В 2018 году и первый квартал текущего года было реализовано около 200 тыс. т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна.