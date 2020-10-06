Общество , 06 окт, 16:40
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Следователи задержали пятерых соучастников по делу братьев Ананьевых
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых соучастников по уголовному делу о растрате бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск», — говорится в сообщении. В СК добавили, что сами Дмитрий и Алексей Ананьевы также находятся в международном розыске.
Ананьевых и девятерых их соучастников обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 87,2 млрд руб. и последующем отмывании этих средств.
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