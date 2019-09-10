Промсвязьбанк договорился с «Сафмаром» и «Будущим» по иску на ₽16,5 млрд

Промсвязьбанк требовал от НПФ «Сафмар» и «Будущее» и их управляющих компаний 16,5 млрд руб. Фонды вышли из капитала банка за день до санации, они продали на Московской бирже 20% акций банка. Покупателем выступила компания бывшего собственника ПСБ Дмитрия Ананьева — Promsvyaz Capital B.V., заплатившая за ценные бумаги 16,5 млрд руб. деньгами банка, заявлял банк в иске. ПСБ требовал признать сделки недействительными и взыскать эту сумму с фондов.
Компания «Ай Кью Джи» (управляет накоплениями НПФ «Сафмар») компенсирует часть требования путем внесения собственных средств. Компания должна заплатить до 14 сентября, сказал представитель банка в суде.
«Мы уже имеем заключенные договоры депозита», — сказала на суде представитель «Регион-Траст», управляющей компании «Будущего». «Объем требований к нам составляет 9,3 млрд руб., мы эту сумму урегулируем согласно с теми формулами, которые указаны в соглашении», — добавила она. По ее словам, компания берет на себя «основную часть ответственности». Все условия соглашения вступают в силу 10 сентября.
У «Будущего» были свои претензии к ПСБ. За день до санации фонды группы «Будущее» разместили в ПСБ депозиты на 13,8 млрд руб. В день объявления о санации Промсвязьбанка фонды отозвали депозиты, объяснив это тем, что банк перестал соответствовать требованиям по рейтингу. ПСБ деньги им не вернул.
Весной 2019 года стороны заявили о переговорах о мировом соглашении. Условия сделки согласовывались с Центробанком.
Сделки проводились еще при прошлых собственниках НПФ «Будущее» и ПСБ. Банк попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, а затем был передан в Росимущество для создания на его базе опорного банка для оборонной промышленности. Семья Бориса Минца, который владел финансовой группой «Будущее», передала ее за долги перед Московским кредитным банком. МКБ в свою очередь уступил право взыскания RT&I — кипрской структуре, принадлежащей бывшему топ-менеджеру ГК «Регион». В итоге фонды перешли в собственность совладельца группы «Регион» Сергея Сударикова.