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Финансы ,  
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Промсвязьбанк договорился с «Сафмаром» и «Будущим» по иску на ₽16,5 млрд
Промсвязьбанк договорился о мировом соглашении с НПФ «Сафмар» и «Будущее» по иску на 16,5 млрд руб. Требования банка будут удовлетворены в рассрочку
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Промсвязьбанк (ПСБ) и пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» заключили мировое соглашение, его условия стороны раскрыли на судебном процессе в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент РБК.

«Мы на прошлом заседании говорили о том, что мы договорились по существенным условиям. Соглашение по содержанию на 120 листах, было достаточно сложно, но мы это сделали», — сказал на суде представитель ПСБ.

«Банк получает имущественное удовлетворение своих требований. Требования удовлетворяются в рассрочку. Цель иска — именно имущественное удовлетворение — для нас достигается, мы отказываемся от всех требований как в рамках данного дела, так и в рамках дела о депозитах, которое сейчас приостановлено», — сказал представитель Промсвязьбанка.

К делу приложен договор о срочном депозите, обратила внимание судья. У пенсионных фондов и банка был ряд взаимных претензий друг к другу.

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Промсвязьбанк требовал от НПФ «Сафмар» и «Будущее» и их управляющих компаний 16,5 млрд руб. Фонды вышли из капитала банка за день до санации, они продали на Московской бирже 20% акций банка. Покупателем выступила компания бывшего собственника ПСБ Дмитрия Ананьева — Promsvyaz Capital B.V., заплатившая за ценные бумаги 16,5 млрд руб. деньгами банка, заявлял банк в иске. ПСБ требовал признать сделки недействительными и взыскать эту сумму с фондов.

Компания «Ай Кью Джи» (управляет накоплениями НПФ «Сафмар») компенсирует часть требования путем внесения собственных средств. Компания должна заплатить до 14 сентября, сказал представитель банка в суде.

«Мы уже имеем заключенные договоры депозита», — сказала на суде представитель «Регион-Траст», управляющей компании «Будущего». «Объем требований к нам составляет 9,3 млрд руб., мы эту сумму урегулируем согласно с теми формулами, которые указаны в соглашении», — добавила она. По ее словам, компания берет на себя «основную часть ответственности». Все условия соглашения вступают в силу 10 сентября.

У «Будущего» были свои претензии к ПСБ. За день до санации фонды группы «Будущее» разместили в ПСБ депозиты на 13,8 млрд руб. В день объявления о санации Промсвязьбанка фонды отозвали депозиты, объяснив это тем, что банк перестал соответствовать требованиям по рейтингу. ПСБ деньги им не вернул.

Весной 2019 года стороны заявили о переговорах о мировом соглашении. Условия сделки согласовывались с Центробанком.

Сделки проводились еще при прошлых собственниках НПФ «Будущее» и ПСБ. Банк попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, а затем был передан в Росимущество для создания на его базе опорного банка для оборонной промышленности. Семья Бориса Минца, который владел финансовой группой «Будущее», передала ее за долги перед Московским кредитным банком. МКБ в свою очередь уступил право взыскания RT&I — кипрской структуре, принадлежащей бывшему топ-менеджеру ГК «Регион». В итоге фонды перешли в собственность совладельца группы «Регион» Сергея Сударикова.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, НПФ «Будущее»
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