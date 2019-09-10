Промсвязьбанк договорился с «Сафмаром» и «Будущим» по иску на ₽16,5 млрд

Промсвязьбанк договорился с «Сафмаром» и «Будущим» по иску на ₽16,5 млрд

Промсвязьбанк договорился о мировом соглашении с НПФ «Сафмар» и «Будущее» по иску на 16,5 млрд руб. Требования банка будут удовлетворены в рассрочку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Промсвязьбанк (ПСБ) и пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» заключили мировое соглашение, его условия стороны раскрыли на судебном процессе в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент РБК.

«Мы на прошлом заседании говорили о том, что мы договорились по существенным условиям. Соглашение по содержанию на 120 листах, было достаточно сложно, но мы это сделали», — сказал на суде представитель ПСБ.

«Банк получает имущественное удовлетворение своих требований. Требования удовлетворяются в рассрочку. Цель иска — именно имущественное удовлетворение — для нас достигается, мы отказываемся от всех требований как в рамках данного дела, так и в рамках дела о депозитах, которое сейчас приостановлено», — сказал представитель Промсвязьбанка.

К делу приложен договор о срочном депозите, обратила внимание судья. У пенсионных фондов и банка был ряд взаимных претензий друг к другу.